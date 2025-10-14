Сосед вышел за стулом: пенсионерка застрелила мужа в доме престарелых

NYP: Пенсионерка застрелила мужа в доме престарелых

В Южной Каролине 82-летняя Харриет Кей Рекер застрелила своего 81-летнего мужа Денниса Рекера в доме престарелых. По данным следствия, нападение было спланированным. Об этом сообщило издание The New York Post.

Инцидент произошел в медицинском центре Престона. По словам свидетелей, утром пара находилась в палате вместе с соседом, который помогал им устроиться. Когда он вышел за дополнительным стулом, из комнаты раздался выстрел.

Вернувшись, сосед увидел Харриет с револьвером в руках и ее мужа с огнестрельным ранением в грудь. Несмотря на попытки врачей спасти мужчину, он умер на месте.

В сумке женщины полиция обнаружила записку среди ее финансовых документов.

«Для всех вас это было слишком тяжело. Я так хотела бы сделать это вместе с нашей замечательной семьей и множеством хороших друзей», — говорилось в записке.

Следователи считают, что стрельба была преднамеренной, о чем также свидетельствуют найденные документы и показания очевидцев.

Харриет Рекер была арестована в тот же день и обвинена в убийстве и хранении оружия. Суд постановил оставить ее под стражей без права внесения залога.

