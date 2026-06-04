Законопроект о санкциях против РФ и помощи Украине рассмотрят в США

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 33 0

По словам Марко Рубио, Вашингтон в ближайшее время предоставит Киеву финансовую помощь.

Введут ли США новые санкции против России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

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Палата представителей американского Конгресса выступила за вынесение на рассмотрение законопроекта о новых антироссийских ограничениях и предоставлении финансовой помощи Украине.

Выдвинутую инициативу поддержали 218 законодателей, в то время как 204 конгрессмена высказались против. При этом требуемый порог для ее принятия составлял 218 голосов.

В законопроекте говорится об усилении санкционного давления на российский нефтяной сектор, а также введении пятисотпроцентных пошлин на импорт продукции из России.

Кроме того, глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Вашингтон в ближайшее время передаст киевскому режиму помощь в размере 400 миллионов долларов. Деньги будут направлены в рамках пакета, утвержденного Конгрессом. Он добавил, что США хотят поскорее решить этот вопрос.

Ранее американский госсекретарь заявил о необходимости вести переговоры с Россией. По его словам, после завершения конфликта на Украине отношения между Москвой и Вашингтоном заметно улучшатся.

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