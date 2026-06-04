Репортер и геополитический обозреватель из США Кристофер Хелали, который ранее побывал на месте украинского обстрела в Старобельске, хочет получить гражданство России. Об этом он заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я рассматриваю возможность получения российского гражданства», — сказал американец в беседе с РИА Новости.

Хелали добавил, что уже направил соответствующее письмо президенту РФ Владимиру Путину.

В начале декабря 2026 года журналист попал в базу экстремистского ресурса «Миротворец». В январе 2026 года Хелали заявил, что гордится этим. Он сознательно выбрал говорить правду о насильственном госперевороте на Украине в 2014 году и о жестокости боевиков киевского режима к жителям Донбасса.

В мае 2026 года Хелали побывал на месте удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске Луганской народной республики. После этого он пожелал, чтобы Россия достигла всех поставленных целей специальной военной операции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС