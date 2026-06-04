Посетивший Старобельск журналист из США Хелали хочет стать гражданином РФ

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 56 0

Репортер уже отправил соответствующее письмо Владимиру Путину.

Какие планы у журналиста из США Хелали в РФ

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Тема:
ПМЭФ 2026

Репортер и геополитический обозреватель из США Кристофер Хелали, который ранее побывал на месте украинского обстрела в Старобельске, хочет получить гражданство России. Об этом он заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я рассматриваю возможность получения российского гражданства», — сказал американец в беседе с РИА Новости.

Хелали добавил, что уже направил соответствующее письмо президенту РФ Владимиру Путину.

В начале декабря 2026 года журналист попал в базу экстремистского ресурса «Миротворец». В январе 2026 года Хелали заявил, что гордится этим. Он сознательно выбрал говорить правду о насильственном госперевороте на Украине в 2014 году и о жестокости боевиков киевского режима к жителям Донбасса.

В мае 2026 года Хелали побывал на месте удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске Луганской народной республики. После этого он пожелал, чтобы Россия достигла всех поставленных целей специальной военной операции.

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