Репортер уже отправил соответствующее письмо Владимиру Путину.
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев
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Репортер и геополитический обозреватель из США Кристофер Хелали, который ранее побывал на месте украинского обстрела в Старобельске, хочет получить гражданство России. Об этом он заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Я рассматриваю возможность получения российского гражданства», — сказал американец в беседе с РИА Новости.
Хелали добавил, что уже направил соответствующее письмо президенту РФ Владимиру Путину.
В начале декабря 2026 года журналист попал в базу экстремистского ресурса «Миротворец». В январе 2026 года Хелали заявил, что гордится этим. Он сознательно выбрал говорить правду о насильственном госперевороте на Украине в 2014 году и о жестокости боевиков киевского режима к жителям Донбасса.
В мае 2026 года Хелали побывал на месте удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске Луганской народной республики. После этого он пожелал, чтобы Россия достигла всех поставленных целей специальной военной операции.
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