Ешь и богатей: какая еда привлекает деньги, любовь и успех

Оказывается, еда тесно связана не только с насыщением, но и с астрологическими знаниями. Вселенная избрала способом выражения звездной энергии пищу — ведь именно она дает человеку силы, заряжает его и даже сказывается на настроении.

Какие приметы и поверья привлекают деньги и меняют судьбу? Что, когда и каким образом нужно есть, чтобы богатеть, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал астролог Андрей Харрис.

В какой день Венера позволяет есть без вреда для фигуры

www.globallookpress.com/Ingram Images

Планета Венера отвечает за красоту, удовольствия и любовь. Продукты, связанные с ней, — это изящная, изысканная еда, которая позволяет человеку баловать себя безнаказанно.

«Продукты питания, то, что нас окружает, на самом деле являются определенным выражением энергии. <…> Возможность баловать себя безнаказанно по пятницам является определенным маст-хэвом с древних времен», — рассказал астролог.

С древних времен Венера разрешает в этот день есть морепродукты в неограниченных количествах. Устрицы, тартары, десерты высокой кухни и икра по пятницам сгорает в энергиях планеты, оставляя при этом красоту.

В какой день от еды не богатеют, а толстеют

Ешь и богатей: какие продукты привлекают деньги, успех, любовь и исполняют желания. Фото: www.globallookpress.com/Paul Williams — Funkystock

Понедельником управляет Луна — владыка ночного светила. Предки всегда использовали понедельник как день избавления от лишнего веса и ограничений в еде.

«Много есть по понедельникам и тем более пить алкогольные напитки строго противопоказано», — заверил Харрис.

Считается, что килограммы остаются с двойной силой, и набрать вес в этот день очень легко.

«Поэтому старайтесь в этот день мало есть, а лучше и вовсе голодать», — добавил астролог.

Каким образом есть виноград, чтобы Юпитер подарил любовь

www.globallookpress.com/Paul Williams — Funkystock

Если цель — укрепить брак или найти любовь, существует особая астрологическая хитрость — нужно съесть 12 красных виноградин под столом в полночь четверга.

Именно в это время Юпитер, планета удачи и расширения, дает подарки судьбы.

«Раздобудьте 12 красных виноградин и обязательно их пересчитайте. После этого необходимо, чтобы эти виноградины пересчитали еще два близких вам человека — подруги, друзья или ваши родственники. После того, как три человека знают о задуманном, самое время перейти к таинственному действию, которое будет происходить ровно в полночь четверга. Вы должны оказаться под столом, озвучить свое желание относительно личной жизни. И затем после полуночи съесть эти 12 виноградин», — пояснил Харрис.

Все произойдет в ближайший год — традиция проверена временем.

Кстати, традиция поедания винограда на удачу распространена не только в магических ритуалах, но и в национальных культурах. Например, в Испании принято съедать 12 виноградин в новогоднюю ночь под бой курантов.

Каждая из ягод символизирует один месяц будущего года. Успешное поедание гарантирует удачу и благополучие в каждом месяце, а горькая или кислая ягода может предвещать трудности.

По одной из версий, корни этой традиции теряются в 1880-х годах, когда испанские специалисты-виноградари, столкнувшись с избыточным урожаем, придумали легенду о приносящей удачу ягоде, чтобы распродать остатки.

Какие продукты приносят изобилие

Ешь и богатей: какие продукты привлекают деньги, успех, любовь и исполняют желания. Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Если хочется денег и защиты от сглаза, стоит держать дома три граната в течение всего лунного месяца. В конце месяца один гранат нужно съесть, второй отдать близкому человеку, а третий оставить на земляной тропе.

В ближайшие три месяца после этого следует ждать подарков судьбы.

«Дело в том, что это древний символ изобилия, связанный с определенными планетами и звездами. Именно он транслирует в нашу жизнь определенные энергии, которые делают нас материально счастливыми и защищенными. А своеобразная практика благодарности, когда мы делимся гранатом с пространством и близким нам человеком, помогает все это усилить», — объяснил Харрис.

Поверья о «денежной» еде есть у многих народов мира.

В первый день нового года в южных штатах США и Африке принято есть черный горошек. Его когда-то привезли порабощенные африканцы, и долгое время горох считали пищей скота и рабов. Все изменила Гражданская война: войска северян разоряли плантации, но «кормовую» культуру не трогали.

Именно черный горошек помог многим южанам пережить голодную зиму. Так скромный продукт из символа нужды превратился в талисман выживания и финансового процветания. Сегодня его едят с листовой зеленью — символом денег — и кукурузным хлебом — символом золота.

В скандинавских странах сельдь считается предвестником удачи и денег. Эту рыбу для привлечения в дом изобилия принято подавать маринованной с картофелем, в составе салатов или бутербродов.

Каким образом есть хлеб, чтобы притянуть деньги

Ешь и богатей: какие продукты привлекают деньги, успех, любовь и исполняют желания. Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

Во многих культурах хлеб считается основой благополучия дома — там, где его уважают и не выбрасывают, всегда водятся деньги. Хлеб символизирует труд, достаток и защиту от бедности.

Одной из древнейших примет является традиция, связанная с хлебом и солью. Чтобы притянуть счастье и удачу, перед обедом и в его конце нужно съесть небольшой кусочек хлеба с солью.

При этом считается, что нельзя одалживать соль, особенно соседям, — это может привести к разладу в семье. Запрещено накалывать хлеб на нож или вилку — это грозит потерей счастья.

Какие продукты притягивают деньги

Ешь и богатей: какие продукты привлекают деньги, успех, любовь и исполняют желания. Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Народная мудрость гласит, что определенные продукты должны быть на столе регулярно, чтобы в доме не переводились деньги.

Рыба считается знаком прибыли и движения денег — она символизирует непрерывный поток доходов. Каша — символ достатка и стабильности. В народе говорили: «Где каша — там и дом богат». Особое значение придавалось именно гречневой и пшенной.

Блюда из бобовых — фасоли, гороха, чечевицы — из-за своей формы, напоминающей монеты, в суевериях ассоциируются с «денежными зернами». Считается, что их присутствие на столе способствует притоку денег и защищает от пустых трат.

В какой день Солнце меняет энергетику воды

Ешь и богатей: какие продукты привлекают деньги, успех, любовь и исполняют желания. Фото: www.globallookpress.com/Markus Redmann

В воскресенье в 11:11 вода обретает волшебные свойства.

Раз в месяц в этот день до указанного времени не нужно есть. Потом, в 11:11, воскресенье можно начать со стакана воды — той, которая стояла с момента восхода солнца на подоконнике возле окна.

«Именно в эти часы максимальная чистая энергия солнца, солнечная энергия, она снимает весь негатив и ставит своеобразную защитную оболочку. А вода — отличный проводник для этого», — уточнил астролог.

Как пить чай, чтобы разбогатеть

Ешь и богатей: какие продукты привлекают деньги, успех, любовь и исполняют желания. Фото: www.globallookpress.com/BAO

С чаем связано множество примет.

Если в чашке плавает чаинка, можно ждать подарка или известия. Причем нечетное количество чаинок предупреждает о плохих новостях, а четное — о хороших.

Чай, налитый до самых краев чашки, сулит материальное благополучие и счастье, тогда как постоянное недоливание чая в свою чашку, согласно примете, приводит к жизни в нужде.

Существует и романтическое поверье: у парня и девушки, которые вместе разливали чай в одну чашку, будут общие дети. А если при наливании чая появились пузырьки — это к поцелую.

Как правильно пить кофе, чтобы разбогатеть

Ешь и богатей: какие продукты привлекают деньги, успех, любовь и исполняют желания. Фото: www.globallookpress.com/Silas Stein

Отдельного внимания заслуживает ритуал, набравший популярность в последнее время. Речь о кофе с корицей по четвергам.

Формула проста: напиток нужно готовить каждый четверг, ингредиенты менять нельзя, а корицу размешивать по часовой стрелке.

Считается, что четвергом управляет Юпитер — покровитель силы, победы и расширения возможностей, поэтому энергия этого дня усиливает намерения, связанные с карьерой и финансами.