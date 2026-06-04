Без посторонних: территорию поиска пропавшей семьи Усольцевых оцепят

ТАСС: территорию поиска пропавшей семьи Усольцевых оцепят

В Красноярском крае зону проведения оперативных мероприятий по поиску пропавшей семьи Усольцевых полностью закроют для посещения посторонними гражданами. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ограничение доступа в район Кутурчинского Белогорья связано с возобновлением активной фазы розыскных действий.

В масштабной операции планируется задействовать порядка 80 специалистов, включая сотрудников Следственного комитета, Министерства внутренних дел и спасательных служб. Криминалисты уже распределили задачи и определили конкретные локации, где будут работать пешие группы.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года. Глава семьи с женой и пятилетней дочерью исчезли в районе Минской петли во время похода к горе Буратинка.

Несмотря на то, что волонтеры ранее исследовали свыше 515 километров лесных дорог и значительную площадь массива, следов найти не удалось.

Примечательно, что глава семейства владел лакокрасочным бизнесом и незадолго до исчезновения должен был отчитаться перед государством за использование грантов.

Ранее представители поискового отряда анонсировали возвращение спасателей на место происшествия после схода снежного покрова в горах. В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии подтвердили, что поисковые работы на пеших маршрутах станут более детализированными и технически оснащенными. Мероприятия должны продлиться до 9 июня.

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