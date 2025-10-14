Изуродовали до неузнаваемости: группа детей сняла скальп с пятилетней девочки

Daily mail: Группа детей сняла скальп с пятилетней девочки

В Кливленде пятилетняя девочка А’Мари была жестоко избита группой детей. В результате нападения жертву изуродовали до неузнаваемости. По данным полиции подозреваемым меньше десяти лет. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел, когда девочку отвели на поле далеко от дома.

«На том поле они избивали мою дочь, пока она не потеряла сознание. Они сняли у нее часть скальпа. Они засовывали ей в горло палки. Они раздели ее догола и душили ее же рубашкой», — рассказала мать.

Кеннибрю отметила, что дочь теперь сталкивается с поведенческими проблемами и страдает от последствий пережитого. Мать активно делится новостями о выздоровлении А’Мари в социальных сетях.

«Я хочу, чтобы она снова стала обычным пятилетним ребенком», — сказала она.

Полиция Кливленда подтвердила, что подозреваемые являются детьми до десяти лет. В официальном заявлении правоохранительных органов отмечается, что из-за деликатности вопроса обнародование дополнительной информации может поставить под угрозу ход расследования.

