Иран не будет обсуждать статус Ормузского пролива на переговорах

Борис Сатаров
Парламентарий Эбрахим Азизи подчеркнул, что республика не намерена менять механизмы регулирования судоходства.

Фото: www.globallookpress.com/Wen Xinnian

Иран не будет делать Ормузский пролив предметом переговоров в ходе урегулирования конфликта. Об этом 31 мая заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи. По его словам, республика также не намерена обсуждать механизмы регулирования судоходства через пролив.

«Речь не идет о том, что мы намерены использовать этот вопрос как предмет переговоров или заявлять, что действующие сегодня механизмы регулирования Ормузского пролива могут быть изменены в ходе или после переговоров», — сообщил он.

Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил, что через пролив с разрешения Ирана прошло 20 судов. Азизи также заявил, что суда из России и Китая будут пользоваться особыми условиями при проходе, поскольку эти страны всегда поддерживали Иран и сотрудничали с республикой, в том числе в самые трудные моменты.

Иран не будет обсуждать статус Ормузского пролива на переговорах
