Иран не будет обсуждать статус Ормузского пролива на переговорах

Парламентарий Эбрахим Азизи подчеркнул, что республика не намерена менять механизмы регулирования судоходства.
Фото: www.globallookpress.com/Wen Xinnian
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Иран не будет делать Ормузский пролив предметом переговоров в ходе урегулирования конфликта. Об этом 31 мая заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи. По его словам, республика также не намерена обсуждать механизмы регулирования судоходства через пролив.
«Речь не идет о том, что мы намерены использовать этот вопрос как предмет переговоров или заявлять, что действующие сегодня механизмы регулирования Ормузского пролива могут быть изменены в ходе или после переговоров», — сообщил он.
Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил, что через пролив с разрешения Ирана прошло 20 судов. Азизи также заявил, что суда из России и Китая будут пользоваться особыми условиями при проходе, поскольку эти страны всегда поддерживали Иран и сотрудничали с республикой, в том числе в самые трудные моменты.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 28 мая
- США ввели санкции против иранского управления по контролю за Ормузом
- 27 мая
- Трамп пригрозил разнести Оман в случае попыток взять под контроль Ормуз
- 26 мая
- В иранском городе Бендер-Аббас прогремели взрывы
- 18 мая
- Пик ожидается летом: мир оказался на грани нового энергокризиса
- 18 мая
- Иран хочет взимать плату за интернет-кабели в Ормузском проливе
- 8 мая
- Три американских эсминца прошли через Ормузский пролив после морского боя с Ираном
- 8 мая
- Иран обвинил США в нарушении перемирия
- 7 мая
- Договорятся ли США и Иран: что происходит вокруг Ормузского пролива
- 6 мая
- «Свободу» остановили: почему США поставили на паузу очередную операцию в Ормузском проливе
- 6 мая
- Трамп приостановил миссию по освобождению судов в акватории Ормузского пролива
64%
Нашли ошибку?