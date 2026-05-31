SHAMAN выступил с новой песней «Россия-мама» на Дне Московского спорта

Анастасия Антоненко
За короткий срок композиция «уже наделала много шума».

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, выступил с новой песней «Россия-мама» на Дне Московского спорта в Лужниках. На мероприятии побывал корреспондент 5-tv.ru.

Артист начал свое выступление с громкого приветствия, обратившись ко всем россиянам. По его словам, новая песня за короткий срок «уже наделала много шума».

«Привет, Россия! Привет, родные! Ну а сегодняшнее выступление свое я начну с песни, которая уже наделала много шума! Давайте еще раз все вместе произнесем это два прекрасных слова на весь мир. Россия-мама!» — поприветствовал зрителей SHAMAN.

Как ранее писал 5-tv.ru, SHAMAN представил новый патриотический клип «Россия-мама», в котором с помощью искусственного интеллекта «оживил» голоса уехавших из страны иноагентов и заставил их петь о величии Родины.

В клипе также фигурировала та самая загадочная папка, с которой исполнитель стоял у посольства США и на Красной площади. В видео артист предстает в роли принципиального сыщика, методично раскладывая на столе документы, словно собирая улики на внутренних врагов. Сам Ярослав назвал работу «вызовом огня на себя».

Продюсер Виктор Дробыш посоветовал SHAMAN быть осторожнее с политической тематикой в песнях. По его мнению, артист должен петь о любви и понятных каждому чувствах, поскольку музыка на политические темы дает лишь кратковременный эффект и может закрепить за певцом нежелательный образ «певца про иноагентов», мешая ему исполнять лирику в будущем. При этом продюсер отметил талант исполнителя и их совместную работу над любовной лирикой.

