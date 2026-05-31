Армения рискует лишиться 97% экспорта клубники после запрета России на ввоз

Борис Сатаров
По данным ООН, в прошлом году республика поставила в Россию ягоды на 13,25 миллиона долларов.

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Армения рискует потерять практически все поступления от продажи клубники за рубеж после того, как Россия ограничила ввоз этой продукции. Об этом свидетельствуют данные статистической платформы ООН Comtrade, которые приводит «РИА Новости».

За 11 месяцев прошлого года Армения поставила в Россию клубники на 12,14 миллиона долларов. Весь мировой экспорт этих ягод из республики за тот же период составил 12,51 миллиона. Годовое значение 2025 года оценивается в 13,65 миллиона долларов, из которых на долю России пришлось около 13,25 миллиона — то есть 97 процентов.

Остальные покупатели — ОАЭ, Катар и Казахстан — приобрели армянской клубники на суммы от 263 до 104 тысяч долларов. Таким образом, потеря российского направления практически обнуляет для Армении экспорт этих ягод.

В конце мая Россельхознадзор объявил, что с 30 мая вводит запрет на поставки плодоовощной продукции из Армении, включая клубнику. Причина — участившиеся нарушения фитосанитарных требований и необходимость обеспечить биологическую безопасность.

