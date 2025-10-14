Вспыхнул конфликт: житель Омска в ходе семейной ссоры поджег жену

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

Возбуждено уголовное дело.

В Омске мужчина поджег жену во время ссоры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Житель Омска в ходе семейной ссоры поджег жену

Житель Омска поджег собственную жену после ссоры в их доме. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Омской области.

В ходе вспыхнувшего конфликта мужчина облил супругу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщина получила обширные ожоги, однако благодаря быстрой медицинской помощи осталась жива.

В региональном управлении Следственного комитета пояснили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом».

Подозреваемый уже задержан. В отношении него избрана мера пресечения, предусматривающая изоляцию от общества.

Ранее в Пермском крае было начато расследование по делу о гибели женщины, пострадавшей после того, как ее облили кипятком. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следователей, инцидент произошел в селе Ножовка Частинского округа. В доме находились две женщины и их общий знакомый — компания распивала спиртное. В какой-то момент хозяйка вышла из комнаты, а по возвращении увидела, как гостья положила голову на плечо мужчины. Эта сцена вызвала у нее сильный приступ ревности, после чего женщина схватила емкость с кипятком и выплеснула ее на соперницу. Пострадавшая скончалась.

