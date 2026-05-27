«Удобные» и «неудобные» жертвы: Небензя высказался об атаке ВСУ в Старобельске

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Российская сторона привлечет к ответственности тех, кто отдал приказы и посодействовал этому удару, а также утаивших информацию о трагедии.

Атака ВСУ на колледж в ЛНР: как Россия ответит на удар

Фото: © РИА Новости/Нэнси Сисель

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР Атака беспилотников на регионы России

Небензя: Запад делит погибших детей на удобных и неудобных жертв в атаке в ЛНР

Реакция западных стран на удар Вооруженных сил Украины по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики показала избирательное отношение к жертвам среди детей. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе брифинга.

По словам дипломата, западные столицы много говорили о защите прав детей, однако трагедия в Старобельске продемонстрировала другой подход к вопросу. Небензя заявил, что в политической логике Запада погибшие дети давно разделены на «удобных» и «неудобных» жертв.

«Их (западных столиц. — Прим. ред.) реакция на трагедию в Старобельске показывает, что в их политической картине мира дети давно поделены на „удобных“ и „неудобных“ жертв», — подчеркнул Небензя.

Он добавил, что Россия сделает все возможное для того, чтобы определись детали преступления и привлечь всех причастных к ответственности, в том числе тех, кто отдавал приказы, посодействовал вражеской атаке, предоставил политическое прикрытие, а также попытался утаить информацию о трагедии.

Так российский постпред прокомментировал атаку на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Про атаку ВСУ в ночь на 22 мая сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Украинские боевики нанесли удар по зданиям колледжа, в котором находились люди.

Как отметили в Следственном комитете России, ВСУ атаковали учебный объект с помощью четырех беспилотников самолетного типа. Под удар попали корпус образовательного учреждения и общежитие. По данным российской стороны, в зданиях на момент атаки находились более 80 человек. В результате произошедшего погибли 21 человек, еще свыше 60 получили ранения различной степени тяжести.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, фельдшер рассказал о первых минутах трагедии в Старобельске.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР
26 мая
«На душе очень жутко»: бухгалтер старобельского колледжа о трагедии
26 мая
«Бежали кто куда»: фельдшер рассказал о первых минутах трагедии в Старобельске
26 мая
«Массовое убийство»: итальянское СМИ жестко отреагировало на теракт в Старобельске
26 мая
«Брата искали больше суток»: в Старобельске прощаются с погибшими в теракте
26 мая
Никого не давала обидеть: похороны Анастасии Коваленко, погибшей в теракте в ЛНР
26 мая
Захарова подчеркнула, что Россия не действовала исподтишка
26 мая
«У погибших нет флага»: в Италии указали на молчание ЕС про удар по Старобельску
26 мая
Появилось видео первых минут атаки ВСУ на колледж в Старобельске
26 мая
«Осуждаем зверства»: Никарагуа выразила соболезнования в связи с терактом в ЛНР
26 мая
В ЛНР похоронили погибшего в атакованном ВСУ колледже Максима Бугакова
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.67
0.12 83.30
-2.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:12
Совпадение? Не думаем! ТОП-10 сбывшихся пророчеств Симпсонов, которые невозможно объяснить
3:59
Школьникам в России могут разрешить пересдавать больше одного ЕГЭ
3:34
«Базовый помощник» и оберег: продюсер Врубель о тяге людей к фильмам ужасов
3:16
Тело трех погибших достали из-под завалов частного дома в Липецке
2:59
«Удобные» и «неудобные» жертвы: Небензя высказался об атаке ВСУ в Старобельске
2:44
В России заработал обновленный перечень товаров для параллельного импорта

Сейчас читают

Дедушку привели на место обрушения дома в Липецке, где погибли его родные
Смесь вызывает аутизм? Обязательно ли матери кормить ребенка грудью
Опасные свидания: как мошенники обманывают россиян в поисках любви
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео