«Удобные» и «неудобные» жертвы: Небензя высказался об атаке ВСУ в Старобельске

Российская сторона привлечет к ответственности тех, кто отдал приказы и посодействовал этому удару, а также утаивших информацию о трагедии.
Фото: © РИА Новости/Нэнси Сисель
Небензя: Запад делит погибших детей на удобных и неудобных жертв в атаке в ЛНР
Реакция западных стран на удар Вооруженных сил Украины по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики показала избирательное отношение к жертвам среди детей. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе брифинга.
По словам дипломата, западные столицы много говорили о защите прав детей, однако трагедия в Старобельске продемонстрировала другой подход к вопросу. Небензя заявил, что в политической логике Запада погибшие дети давно разделены на «удобных» и «неудобных» жертв.
«Их (западных столиц. — Прим. ред.) реакция на трагедию в Старобельске показывает, что в их политической картине мира дети давно поделены на „удобных“ и „неудобных“ жертв», — подчеркнул Небензя.
Он добавил, что Россия сделает все возможное для того, чтобы определись детали преступления и привлечь всех причастных к ответственности, в том числе тех, кто отдавал приказы, посодействовал вражеской атаке, предоставил политическое прикрытие, а также попытался утаить информацию о трагедии.
Так российский постпред прокомментировал атаку на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Про атаку ВСУ в ночь на 22 мая сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Украинские боевики нанесли удар по зданиям колледжа, в котором находились люди.
Как отметили в Следственном комитете России, ВСУ атаковали учебный объект с помощью четырех беспилотников самолетного типа. Под удар попали корпус образовательного учреждения и общежитие. По данным российской стороны, в зданиях на момент атаки находились более 80 человек. В результате произошедшего погибли 21 человек, еще свыше 60 получили ранения различной степени тяжести.
Ранее, сообщал 5-tv.ru, фельдшер рассказал о первых минутах трагедии в Старобельске.
