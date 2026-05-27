Лето уже близко: какая погода будет в Москве до конца недели

В первые дни лета температура воздуха может подняться до 25 градусов. А что же в конце мая?
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
До конца недели в Москве будет холодная погода ниже климатической нормы
Жителей и гостей столицы до конца рабочей недели ожидает холодная погода ниже климатической нормы. Об этом в интервью RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, ветер в Москве стихнет к среде. После этого до пятницы порывы будут до десяти метров в секунду.
Самыми холодными днями станут четверг и пятница. Днем в столице температура воздуха будет колебаться в диапазоне от плюс десяти до плюс тринадцати градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до уверенных плюс пяти-восьми градусов.
В субботу воздух и вовсе прогреется до ощутимых плюс 15 градусов, но это максимально возможная температура, подчеркнул синоптик.
Метеоролог отметил, что осадки будут практически ежедневными. При этом не очень обильными.
«Дожди будут небольшими и по большей части кратковременными», — добавил Шувалов.
Потепление следует ожидать в начале лета. Температура поднимется до плюс 20 или 25 градусов.
Ранее 5-tv.ru писал, чем опасен майский перепад температуры. Людям с нарушениями работы вегетативной нервной системы следует отнестись особенно внимательно к своему организму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 25 мая
- К чему-то готовятся? Британцам посоветовали закрывать окна фольгой
- 25 мая
- Мокрый снег после жары: Москву ждет осеннее похолодание
- 24 мая
- Москву ждет резкое похолодание после жары
- 23 мая
- Организм может дать сбой: чем опасен майский перепад температуры
- 22 мая
- Разрушительная стихия: синоптик предупредил о возможном смерче в Подмосковье
- 22 мая
- Ждем прогрева: когда в России начнется купальный сезон
- 22 мая
- Жара все? Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды
- 22 мая
- Размыло дороги: юг России залили тропические дожди
- 22 мая
- Осадки возвращаются: какая погода будет в Москве 22 мая
- 21 мая
- Ливни и грозы после аномальной жары: Москву ждет резкая смена погоды
Читайте также
64%
Нашли ошибку?