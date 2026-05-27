Лето уже близко: какая погода будет в Москве до конца недели

До конца недели в Москве будет холодная погода ниже климатической нормы

Жителей и гостей столицы до конца рабочей недели ожидает холодная погода ниже климатической нормы. Об этом в интервью RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, ветер в Москве стихнет к среде. После этого до пятницы порывы будут до десяти метров в секунду.

Самыми холодными днями станут четверг и пятница. Днем в столице температура воздуха будет колебаться в диапазоне от плюс десяти до плюс тринадцати градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до уверенных плюс пяти-восьми градусов.

В субботу воздух и вовсе прогреется до ощутимых плюс 15 градусов, но это максимально возможная температура, подчеркнул синоптик.

Метеоролог отметил, что осадки будут практически ежедневными. При этом не очень обильными.

«Дожди будут небольшими и по большей части кратковременными», — добавил Шувалов.

Потепление следует ожидать в начале лета. Температура поднимется до плюс 20 или 25 градусов.

