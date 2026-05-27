Тело трех погибших достали из-под завалов частного дома в Липецке

Фото: © РИА Новости/Владимир Николаев

Спасатели во время разборов частично обрушившегося после пожара и взрыва частного дома в Липецке обнаружили тело третьего погибшего. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По информации ведомства, спасатели завершили разбор завалов после инцидента, в результате которого погибли три человека, включая ребенка.

Среди жертв — девятимесячный ребенок и две женщины 45 и 27 лет. Пожар полностью ликвидирован, разбор обрушившихся конструкций завершен. Точные причины происшествия устанавливаются дознавателями МЧС.

По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв неустановленного вещества или предмета, после чего огонь охватил дом, перекинулся на автомобили и надворные постройки.

На месте работали более 40 сотрудников экстренных служб и девять единиц техники. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Позднее в МЧС сообщили, что разбор завалов вели более 100 человек при помощи 31 единицы техники. Спасатели использовали сложные механизмы для подъема плит, вывозили строительный мусор и продолжали поисково-спасательные работы.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что здание получило серьезные повреждения, а сообщения о падении беспилотника не подтвердились — оперативные службы эту версию опровергли.

