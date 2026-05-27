Тело ребенка извлекли из-под завалов на месте пожара в частном доме в Липецке

Анастасия Антоненко
По данным МЧС, возгоранию предшествовал хлопок.

Тело ребенка спасатели извлекли из-под завалов на месте пожара в частном доме в Липецке. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России.

До этого источник 5-tv.ru сообщал о гибели трех человек, а именно, двух женщин в возрасте 45 и 27 лет, а также девятимесячного ребенка.

На кадрах видно, как мужчина, только что потерявший близких, выходит со своего участка. Его, едва держащегося на ногах, поддерживают под руки и показывают разрушенный дом.

После этого Сергея доставили обратно в больницу на машине скорой помощи. Мужчина утверждал, что в доме не хранилось ничего взрывоопасного, поэтому склоняется к версии неисправности газового оборудования.

Как стало ранее известно, в Липецкой области в СНТ «Речное» произошел пожар с последующим взрывом. По данным МЧС, возгоранию предшествовал хлопок, а предварительная причина трагедии — взрыв неустановленного вещества или предмета.

Пожар привел к серьезным разрушениям: частично обрушились конструкции дома, огонь перекинулся на автомобили и хозяйственные постройки. Под завалами оказались люди.

На месте происшествия работали более 40 сотрудников экстренных служб и девять единиц техники. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что оперативные службы опровергли слухи о падении беспилотника как причине происшествия.

Позднее в МЧС сообщили, что разбор завалов вели более 100 человек при помощи 31 единицы техники. Спасатели с помощью тяжелой техники поднимали плиты, вывозили строительный мусор и продолжали поисково-спасательные работы.

