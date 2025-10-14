Хлопала в ладоши: Лавров напомнил о реакции Хиллари Клинтон на смерть Каддафи

Лавров напомнил о реакции Хиллари Клинтон на смерть Каддафи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил о реакции бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон на гибель лидера Ливии Муаммара Каддафи. По его словам, американская чиновница радовалась смерти политика, наблюдая за его убийством в прямом эфире.

«Все мы помним судьбу Муаммара Каддафи, которая так обрадовала Хиллари Клинтон, наблюдавшую за его физическим уничтожением в прямом эфире и хлопавшую в ладоши», — сказал министр, выступая перед арабскими журналистами, передает RT.

Муаммар Каддафи был убит 20 октября 2011 года после завершения битвы за Сирт — последнего сражения первой гражданской войны в Ливии. Его колонна была атакована авиацией НАТО, что привело к остановке движения и последующему пленению Каддафи повстанцами. Он получил многочисленные штыковые ранения, а в раны сыпали песок. После этого его насильно пронесли по улицам Сирта, где он вскоре скончался.

Лавров провел параллель с нынешней ситуацией вокруг бывшего президента Сирии Башара Асада, который в настоящее время находится в Москве. По словам главы МИД, Россия предоставила Асаду и членам его семьи убежище из гуманитарных соображений.

«Башар Асад находится у нас по гуманитарным причинам. Ему и его семье грозило физическое уничтожение. И мы по сугубо гуманитарным соображениям предоставили убежище Башару Асаду и его семье», — пояснил Лавров.

Министр также опроверг слухи о возможном отравлении сирийского политика в России.

«Никаких отравлений не происходило. Если такие слухи появляются, я оставляю их на совести тех, кто их распускает», — подчеркнул глава дипведомства.

Ранее, в конце ноября 2024 года, вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Уже 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего Асад оставил пост президента и покинул страну.

В конце января 2025 года новые власти Сирии объявили, что обязанности главы государства в переходный период будет исполнять лидер группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* Ахмед аш-Шараа.

* — организация признана террористической и запрещена в России