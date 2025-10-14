До тюрьмы не доживет: в Греции 91-летний дедушка осужден за растление внука

Преступление раскрыли случайно.

Фото: www.globallookpress.com/Giorgos Kontarinis via www.imago

Греческий суд приговорил 91-летнего жителя Ираклиона к десяти годам тюрьмы за развратные действия в отношении своего внука. Об этом сообщает CNN Greece.

Следствие установило, что пенсионер совершал преступные действия, когда его внуку было 12 лет. О злодеянии мужчины родители мальчика узнали случчайно, когда по ошибке был записан разговор дедушки с ребенком, содержание которого стало доступно отцу несовершеннолетнего.

Защитники подсудимого просили смягчить наказание и ограничиться домашним арестом, ссылаясь на его преклонный возраст. Однако суд не учел эти аргументы весомыми и назначил ему десять лет тюремного заключения. Пенсионер не признал своей вины и не выразил раскаяния.

«Мать потерпевшего, услышав вердикт суда, разрыдалась в объятиях мужа», — отмечает издание.

Женщина призналась, что испытывает чувство вины, поскольку с супругом они часто оставляли детей с дедушкой и бабушкой из-за занятости на работе.

