Путин поприветствовал участников III Всероссийского детского экофорума

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 37 0

Президент отметил высокую роль проекта в формировании у юного поколения бережного отношения к природе.

Какая программа будет на детском экофоруме в Челябинске

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам III Всероссийского детского экологического форума. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства отметил, что проект формирует у подрастающего поколения россиян привычку бережно относиться к бесценным природным богатствам страны.

«По доброй традиции форум вновь объединил в Челябинске школьников из многих регионов страны — тех, кто искренне радеет об экологическом благополучии родных городов и поселков, готов внести свой вклад в решение масштабных задач в этой сфере», — говорится в обращении президента.

Для участников форума пройдут обсуждения актуальных проблем природоохранной повестки с экспертами, специалистами, представителями органов власти и СМИ. Президент выразил уверенность, что детское экологическое движение и впредь будет уверенно развиваться, расширять круг своих сторонников, а содержательные идеи и инициативы форума будут востребованы.

Ранее 5-tv.ru писал, что на финансирование национального проекта «Экологическое благополучие» до 2030 года предусмотрено более 800 миллиардов рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.96
-0.89 92.68
-1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:56
Жители Петербурга раскритиковали реконструкцию городских пространств
10:41
Путин назвал гимнаста Дитятина волевым и требовательным к себе человеком
10:27
ФСБ РФ пресекла деятельность подозреваемой в госизмене жительницы Донецка
10:11
Снялась без одежды и осталось без мужа? Почему Николь Кидман разводится с Китом Урбаном
10:10
Не обязаны принимать: США аннулируют визы радовавшихся смерти Кирка иностранцев
9:58
Ярмарка тщеславия: как сделанные родителями поделки для садика вредят детям

Сейчас читают

«Я такая необразованная»: Лариса Долина высказалась о певице MARGO
Генсек НАТО Рютте рассказал анекдот про Lada и холодильник
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео