Путин поприветствовал участников III Всероссийского детского экофорума

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам III Всероссийского детского экологического форума. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства отметил, что проект формирует у подрастающего поколения россиян привычку бережно относиться к бесценным природным богатствам страны.

«По доброй традиции форум вновь объединил в Челябинске школьников из многих регионов страны — тех, кто искренне радеет об экологическом благополучии родных городов и поселков, готов внести свой вклад в решение масштабных задач в этой сфере», — говорится в обращении президента.

Для участников форума пройдут обсуждения актуальных проблем природоохранной повестки с экспертами, специалистами, представителями органов власти и СМИ. Президент выразил уверенность, что детское экологическое движение и впредь будет уверенно развиваться, расширять круг своих сторонников, а содержательные идеи и инициативы форума будут востребованы.

Ранее 5-tv.ru писал, что на финансирование национального проекта «Экологическое благополучие» до 2030 года предусмотрено более 800 миллиардов рублей.

