Европейские компании увеличили перевозки российской нефти на фоне войны в Иране

Давид Андриясов
Доля греческих компаний в танкерных перевозках российской нефти достигла 20%.

Европейские танкеры возобновили активные перевозки российской нефти, несмотря на действующие ограничения ЕС и рост цен на сырье. Доля греческих судовладельцев достигла примерно 20%, и они получают значительную прибыль от экспорта, обратило внимание EADaily.

Танкер Sikinos I длиной 276 метров идет через Южно-Китайское море и перевозит до 157 тысяч тонн нефти из России. После временного послабления со стороны Вашингтона поставки направляют не только в Индию и Китай. Судно планирует прибыть 3 мая на Тайвань, расширяя географию поставок на фоне дефицита сырья в Азии.

По данным систем отслеживания, нефть также направляют в Кению и Индонезию. При этом европейские компании снова включились в перевозки: сейчас в них участвуют десятки судов.

Судно Sikinos I контролирует одна из крупнейших греческих компаний. Оно входит в число примерно 60 европейских танкеров, которые вернулись к работе с российской нефтью.

Ценовые ограничения ЕС сохраняются, однако азиатские покупатели приобретают сырье значительно дороже. В новых условиях мирового рынка это не мешает активным поставкам. Евросоюз пока не вводит полный запрет на перевозки и перенес обсуждение на консультации с партнерами по G7.

К концу прошлой недели на маршрутах находились не менее 59 танкеров, принадлежащих 12 греческим компаниям. Совокупно они могут перевозить около 58,5 миллиона баррелей нефти — сопоставимый объем с ежемесячными закупками Индии. Стоимость такого груза превышает 5,5 миллиарда долларов.

Основную роль играют суда классов «Афрамакс» и «Суэцмакс», которые обслуживают порты Балтики и Черного моря. В апреле на греческие компании приходится до пятой части морского экспорта нефти из России.

Как и раньше, перевозчики ориентируются на прибыль. По данным Reuters, в марте рейс танкера «Афрамакс» из Балтики в Индию стоил 22–23 миллиона долларов, в апреле — около 15 миллионов. Это заметно выше февральских значений и в несколько раз превышает ставки прошлых лет.

Как ранее писал 5-tv.ru, санкции Европейского союза, введенные против России, не способны повлиять на политику Москвы. Об этом заявил заместитель главы МИД Александр Грушко.

