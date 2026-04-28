«ДНК инопланетян»: Катя Лель заявила о своей исцеляющей энергии

|
Мурад Устаров
Ранее она признавала наличие особых сверхспособностей, которые помогают справляться с бессонницей и головной болью.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Катя Лель: люди нашли во мне ДНК инопланетян

Заслуженная артистка России Катя Лель заявила, что люди, которые обращаются к ней за помощью, обнаружили в певице инопланетную ДНК. Об этом она рассказала в интервью корреспонденту 5-tv.ru на Pre-party 15-й юбилейной премии «РУ.ТВ».

«Это не то, что я в себе обнаружила, а, наверное, люди, которым я помогаю, нашли во мне ДНК инопланетян», — заявила исполнительница.

Артистка также подчеркнула, что обладает той энергией, которая помогает исцелять ей людей. По ее словам, она имеет «неземное, инопланетное происхождение».

Прежде Катя Лель признавалась, что у нее есть дарованные вселенной сверхспособности, позволяющие справляться с бессонницей и головной болью, защищаться от злой энергии и дурного глаза. Певица долгое время скрывала это, однако сейчас многие обращаются к ней с просьбой улучшить самочувствие. Кроме того, она добавила, что таким образом преодолевает испытания, с которыми приходится сталкиваться в жизни.

Ранее музыкант Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, сославшись на исследование с «научной почвой», связал свое происхождение с инопланетянами из-за группы крови.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.81
-0.72 87.88
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:20
Непогода в Центральной России может сорвать посевную
6:00
Дроны против артиллерии на правом берегу Днепра. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
5:28
Плохая идея: почему нельзя есть поздно ночью
5:00
«ДНК инопланетян»: Катя Лель заявила о своей исцеляющей энергии
4:35
Европейские компании увеличили перевозки российской нефти на фоне войны в Иране

Сейчас читают

Игорь Левитас: За что и как в ЕС дадут Украине 90 млрд евро — рано радуетесь
Семь верст сквозь метель: в Петербурге представили драму о подвиге, который не должен быть забыт
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео