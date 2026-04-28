«ДНК инопланетян»: Катя Лель заявила о своей исцеляющей энергии

Катя Лель: люди нашли во мне ДНК инопланетян

Заслуженная артистка России Катя Лель заявила, что люди, которые обращаются к ней за помощью, обнаружили в певице инопланетную ДНК. Об этом она рассказала в интервью корреспонденту 5-tv.ru на Pre-party 15-й юбилейной премии «РУ.ТВ».

«Это не то, что я в себе обнаружила, а, наверное, люди, которым я помогаю, нашли во мне ДНК инопланетян», — заявила исполнительница.

Артистка также подчеркнула, что обладает той энергией, которая помогает исцелять ей людей. По ее словам, она имеет «неземное, инопланетное происхождение».

Прежде Катя Лель признавалась, что у нее есть дарованные вселенной сверхспособности, позволяющие справляться с бессонницей и головной болью, защищаться от злой энергии и дурного глаза. Певица долгое время скрывала это, однако сейчас многие обращаются к ней с просьбой улучшить самочувствие. Кроме того, она добавила, что таким образом преодолевает испытания, с которыми приходится сталкиваться в жизни.

Ранее музыкант Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, сославшись на исследование с «научной почвой», связал свое происхождение с инопланетянами из-за группы крови.

