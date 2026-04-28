Дроны против артиллерии на правом берегу Днепра. Лучшее видео из зоны СВО

Комплексы Zala помогают вести разведку, наводить огонь и поражать цели противника, подтверждая эффективность в боевой работе.

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Антонюк; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Операторы дронов Zala засекли и уничтожили артиллерийское орудие ВСУ

Расчет БПЛА Zala группировки войск «Днепр» скорректировал уничтожение артиллерийского орудия ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Во время дежурства оператор обнаружил работу артиллерийского орудия ВСУ, после дополнительной разведки цель подтвердили. После получения координат расчеты подняли в воздух два дрона. Первый удар разрушил защитную конструкцию, второй — ликвидировал само орудие.

Комплексы Zala применяют на разных направлениях. Они помогают вести разведку, наводить огонь и поражать цели противника, подтверждая эффективность в боевой работе.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

