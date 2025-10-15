Сгорели шестеро: суд вынес приговор водителю фуры из Башкирии после громкого ДТП

Водителя фуры из Башкирии приговорили к пяти годам колонии после громкого ДТП

В Башкирии вынесли приговор по резонансному ДТП с участием грузовика, в результате которого заживо сгорели шесть пассажиров легковушки. Однако водитель фуры вину так и не признал и собирается оспорить это решение суда. И многие даже встали на его сторону. Почему — расскажет корреспондент «Известий» Владислав Хлебодаров.

Ждал приговора четыре года и преодолел 400 километров, чтобы добраться в суд. В 2021 году он доставлял очередной груз в Башкирию. По версии следствия, его неосторожные действия за рулем привели к гибели шести человек.

«Суд приговорил признать Дюртеева Владимира Ивановича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации», — прозвучал приговор суда.

Очередной рейс Владимира, как и полагается, начался с проверки технического состояния транспорта. Перед выходом на трассу фура была в порядке. Но во время поездки у машины лопнула покрышка переднего колеса.

Большегруз опрокинулся на бок, а обрывки лопнувшей шины полетели в сторону встречных автомобилей. Первый успел затормозить и выехал на обочину. Второй не справился с управлением и врезался в грузовик и внедорожник на противоположной стороне дороги. Универсал перевернулся от столкновения. Пассажиров пытались вытащить из салона. И в этот момент из багажника выкатился газовый баллон и взорвался от удара.

Внутри перевернутого автомобиля находилось шесть человек. Все они сгорели заживо. Выбраться наружу до взрыва успел только водитель, которому удалось избежать тяжелых последствий. А осужденный Владимир Дюртеев получил более серьезные травмы.

«Он такой весь помятый, весь ободранный, весь такой жалкий был. Поехали в центр, в Мамадыш, снимок делать. Да, там ребро сломано. В корсете ходил, как бы так и лечились», — рассказала жена Владимира Дюртеева Лилия Карманова.

Оказалось, что водителем сгоревшего автомобиля был частный таксист без лицензии. За руль в тот день он сел в алкогольном опьянении. И несмотря на то, что в суде выявилось еще несколько нарушений, виновным в гибели его пассажиров признали дальнобойщика.

«Он установил задний ряд сидений. И разбирались, и в суде разбирались. Он как бы пишет, говорит, рассказывает, что он установил, но не успел оформить. А процедура, мы же знаем, там по-другому она идет: сначала документы готовишь, потом устанавливаешь, потом опять показываешь машину. На третьем ряду сидений на газовом баллоне, получается, они сидели. Я, например, не сяду», — рассказал осужденный Дюртеев.

Родственники погибших, в свою очередь, до сих пор вспоминают тот трагический день со слезами на глазах. Для них решение суда, которое озвучили спустя четыре года, уже мало что значит.

«Для меня это остается самым страшным днем в моей жизни. Мой ребенок просто живьем сгорел. Четыре года идет вот это заседание. Четыре года нет ни житья, ничего», — рассказала Гульназ Гареева.

«Никто не извинился, никто себя виноватым не считает. Не было бы помехи, все бы доехали. И раньше ездили, и сейчас ездят, все нормально, все приезжают», — добавила Разалия Шайхлисламова.

Суд назначил Владимиру Дюртееву пять лет в колонии-поселении. Но его адвокат считает, что это несправедливое наказание.

«Суд, не ссылаясь на нормы уголовно-процессуального права, не принимая во внимание те доказательства неопровержимые, которые исключают вину подзащитного Дюртеева, вынес несправедливое и незаконное решение», — считает адвокат Владимир Дюртеева Юрий Скарякин.

В ближайшее время адвокат планирует подать апелляцию. И рассчитывает на то, что суд еще раз обратит внимание на нарушения таксиста. А его доверителя отпустят на свободу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.