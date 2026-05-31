«Руки заточены на мяч»: первый тренер Сафонова назвал секрет успеха вратаря «ПСЖ»

Алексей Чистяков: руки вратаря Матвея Сафонова заточены на мяч

Первый тренер российского вратаря Матвей Сафонов Алексей Чистяков рассказал, какие качества помогли голкиперу «Пари Сен-Жермен» добиться успеха на высшем уровне после победы команды в финале Лиги чемпионов.

По словам специалиста, впервые он обратил внимание на Сафонова во время просмотра нескольких молодых вратарей. Уже тогда будущий голкипер парижан выделялся среди сверстников.

«Я выделил двоих и в первую очередь Матвея. Поразило то, что у него руки заточены на мяч. Подвижная реакция и антропометрические данные. Потом я узнал, что его отец был баскетболистом и тренером по баскетболу», — рассказал Чистяков.

Тренер отметил, что во время совместной работы у Сафонова проявились качества, которые впоследствии стали определяющими в его карьере. Речь идет о бесстрашии, стремлении к победе и умении справляться с неудачами.

По словам наставника, молодой вратарь болезненно воспринимал пропущенные мячи, однако быстро приходил в себя и не позволял ошибкам влиять на дальнейшую игру. Чистяков считает, что именно психологическая устойчивость и трудолюбие помогли россиянину добиться выдающихся результатов.

Тренер подчеркнул, что многие футболисты обладают хорошими природными данными, однако не всем хватает характера и амбиций для достижения самых высоких целей. В случае с Сафоновым решающую роль сыграли его отношение к футболу, любовь к игре и стремление постоянно прогрессировать.

Также Чистяков отметил способность голкипера быстро адаптироваться во Франции. По его мнению, Сафонову помогли коммуникабельность, знание языков и умение находить общий язык с партнерами по команде.

В завершение специалист пожелал своему воспитаннику новых успехов и выразил надежду, что в будущем вратарь сможет добиться высоких результатов и в составе сборной России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. В финальном матче, который прошел в субботу в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена», парижане оказались сильнее лондонского «Арсенала», а ворота французской команды защищал российский вратарь Матвей Сафонов.

Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. На шестой минуте встречи у «Арсенала» отличился Кай Хаверц, а на 65-й минуте Усман Дембеле реализовал пенальти. В серии послематчевых ударов победу одержал «ПСЖ» — 4:3. Для парижан этот трофей стал вторым в истории клуба: в прошлом сезоне они разгромили в финале итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Лондонцы участвовали в решающем матче во второй раз за историю — в 2006 году они уступили «Барселоне». При этом на внутренней арене нынешний сезон сложился для «Арсенала» удачно: команда Микеля Артеты впервые с сезона-2003/2004 выиграла чемпионат Англии.

27-летний Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара» — перешел в «ПСЖ» летом 2024 года. За два сезона в составе парижан голкипер стал двукратным чемпионом Франции, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

