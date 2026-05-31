Глава Белгородской области поручил вернуть мобильный интернет в регион

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 20 0

Врио губернатора Александр Шуваев поручил принять меры с учетом запросов жителей.

Когда в Белгородской области заработает интернет

Фото: © РИА Новости/Сергей Мальгавко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Белгородской области с вечера 30 мая возобновят уличное освещение и стабильную работу мобильного интернета. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Он отметил, что в районах и муниципалитетах решение будут принимать местные главы — исходя из оперативной обстановки. Если она позволяет вернуть освещение и связь без ущерба для безопасности жителей, это будет сделано.

Шуваев был назначен на должность 13 мая. Выборы губернатора региона пройдут 20 сентября. При вступлении в должность его охарактеризовали как опытного управленца, прошедшего программу «Время героев».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
Девы и Рыбы — в зоне риска: гороскоп здоровья для знаков зодиака на июнь...

Последние новости

0:37
«Привычка, которая не надоедает»: что SHAMAN ест каждое утро
0:20
Глава Белгородской области поручил вернуть мобильный интернет в регион
0:00
Троица — 2026: история, смысл и традиции православного праздника
23:59
«Врачи без границ» назвали ситуацию с Эболой в Африке крайне тревожной
23:42
«Без зарядки никуда»: SHAMAN о ритуалах перед выходом на сцену
23:35
Дмитрий Бивол победил Михаэля Айферта и защитил титулы WBA Super и IBF

Сейчас читают

«Пари Сен-Жермен» с Матвеем Сафоновым выиграл Лигу чемпионов
«Буду называть тех, кто умер»: Мадонна назвала лучшего любовника в своей жизни
«Нужно себя любить»: Юлианна Караулова — об отношении к спорту
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео