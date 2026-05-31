«Привычка, которая не надоедает»: что SHAMAN ест каждое утро

Анастасия Антоненко
Есть ли в завтраке певца черная икра или все намного скромнее?

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Стандартный завтрак певца SHAMAN состоит из белка и обилия клетчатки

Артисты нередко признаются, что они такие же люди, как и все. И даже питание у них может быть совершенно не «звездное». Например, у заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, завтрак состоит из самых обычных продуктов. Об этом он рассказал на своей фан-встрече в рамках Дня Московского спорта в Лужниках. На ней побывал корреспондент 5-tv.ru.

«Безусловно, всегда завтракаю, без завтрака никуда. Как правило, это по настроению. Либо это стандартная яичница, овощной салат, пару кусочков хлеба, либо это гречка, куриная грудка и опять же салат. Ну, как правило, я ем одно и то же, это привычка, мне это не надоедает», — поделился артист.

Он отметил, что стандартный завтрак состоит из трех, максимум четырех, яиц. Иногда добавляет богатую на клетчатку и витамины овсяную кашу.

О своих гастрономических пристрастиях ранее 5-tv.ru рассказала актриса Анна Чиповская. Она жить не может без хинкалей, борща и обожаемого чеснока. Причем последний артистка ест в любом виде — и свежий, и маринованный.

Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) страсть как любит сладкое, хотя раньше обходился без него. Теперь же он «тоннами его жрет». Кроме того, лучший спорт, по мнению артиста, — это регулярные забеги к холодильнику.

«Привычка, которая не надоедает»: что SHAMAN ест каждое утро
