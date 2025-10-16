Огромную пенсию 11 лет получал искалечивший сотни людей врач

В Шотландии хирург Сэм Элджамел, по вине которого пострадали более двух сотен пациентов, не понес уголовного наказания и продолжает получать выплаты от Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). Об этом сообщает Daily Mail.

Медик работал в больнице города Данди с 1994 по 2014 год. За это время против него поступили десятки жалоб. Пациенты утверждали, что операции, проведенные Элджамелом, оставили их инвалидами. Так, после одного из вмешательств женщина по имени Аннемари оказалась парализована и утратила способность говорить.

После начала расследования NHS позволила врачу уйти по собственному желанию. Покинув Шотландию, он вернулся на родину, где вновь начал медицинскую практику. При этом Элджамел продолжает получать пенсию от британской службы здравоохранения, которая, по данным издания, составляет не менее половины его прежнего дохода — около 50 тысяч фунтов стерлингов в год.

За годы работы в Данди хирург зарабатывал около 100 тысяч фунтов стерлингов ежегодно. С момента ухода из больницы прошло 11 лет, и все это время он получает пенсионные выплаты.

Бывшие пациенты Элджамела до сих пор добиваются справедливости, однако их иски отклоняются — власти утверждают, что срок давности по возможным преступлениям истек. Один из пострадавших назвал происходящее «полным позором».

