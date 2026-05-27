«Большая загадка»: сотрудник Старобельского колледжа о внесении в «Миротворец»
В базе находятся семь женщин и трое мужчин, среди них — замдиректора по учебно-производственной работе, а также методист и преподаватели.
Сотрудники Старобельского колледжа не понимают, почему их внесли в «Миротворец»
Сотрудники Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР не понимают, почему их внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал советник директора учебного заведения Вадим Какацкий.
«Сам по себе факт внесения данных на самом деле для нас это большая загадка. Я даже не представляю, после чего, в результате чего это было сделано. <…> Мы все время занимались учебным процессом, какое отношение это имеет к базе „Миротворец“ я не знаю», — сказал сотрудник колледжа.
Какацкий также отметил, что несмотря ни на что учебное заведение будет работать.
В базе сайта находятся семь женщин и трое мужчин, среди них — замдиректора по учебно-производственной работе, а также методист и преподаватели. В список преступников украинские экстремисты также внесли завхоза и бухгалтера колледжа. Авторы сайта обвинили их в покушении на суверенитет Украины, в распространении пропаганды среди несовершеннолетних и «геноциде украинского народа».
Боевики киевского режима ночью 22 мая с помощью беспилотников нанесли удары по учебному корпусу и общежитию Старобельского педагогического колледжа ЛГПУ. В зданиях находились более 80 учащихся. Погиб 21 человек, более 60 получили ранения. Сотрудники МЧС разбирали завалы 45 часов, несмотря на угрозу повторных атак и попытки боевиков ВСУ сорвать спасательную операцию.
