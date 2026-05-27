Союз в сердце: Владимир Путин написал статью о партнерстве России и Казахстана

Российский лидер прибудет в Астану с трехдневным государственным визитом, который станет исключением из правил.

Сегодня вечером Владимир Путин прибудет в Астану с трехдневным государственным визитом. О стратегическом партнерстве государств президент написал в статье «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии».

Сотрудничество затрагивает различные сферы. При поддержке наших инвесторов в республике реализуется около 70 крупных проектов. Один из них — с участием «Росатома» — строительство в Казахстане первой АЭС. Президент отметил и взаимодействие в области космонавтики: совсем недавно была запущена российско-казахстанская перспективная ракета среднего класса. Активно развивается сотрудничество и в энергетике.

«За счет работы Каспийского трубопроводного консорциума через территорию России обеспечиваются поставки более 80% совокупного экспорта казахстанской нефти на мировые рынки. Для устойчивого энергоснабжения республики с участием „Газпрома“ планируется оптимизация и расширение национальной газотранспортной инфраструктуры. Кроме того, российский бизнес предлагает казахстанским партнерам уникальные разработки и технологии в области альтернативной и чистой энергетики», — написал Владимир Путин.

В Кремле сообщили, что в аэропорту Владимира Путина встретит Касым-Жомарт Токаев. Это не первый госвизит в Казахстан, хотя по протоколу допускается лишь один в рамках президентского срока. Но по инициативе Астаны сделали исключение, чтобы подчеркнуть высокий уровень отношений государств. Помимо двусторонних переговоров, наш президент примет участие в Евразийском экономическом форуме.

Ко встрече российского лидера заканчиваются последние приготовления. Триколоры украшают центральные улицы города. Съемочная группа «Известий» уже работает в Казахстане.

