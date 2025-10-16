Анна Хилькевич решилась на кардинальные перемены в свой день рождения

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

Актриса уверена: новый год жизни — новый образ.

Что с собой сделала Анна Хилькевич

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В свой 39-й день рождения актриса сериала «Универ» Анна Хилькевич решила радикально обновить образ. В личном блоге она предстала в новом образе: обрезала длинные белокурые волосы и сделала модную стрижку пикси. Хилькевич отметила, что день рождения символизирует внутренние и внешние изменения.

«День рождения — это время внешних и внутренних перемен… Говорят, человек входит в новый цикл своей жизни каждые 12 лет. И я могу на своем опыте сказать, как это работает. Сегодня мне 39. И я чувствую, что уже крепко вошла в новый цикл жизни — более осознанной, спокойной, уверенной. Во мне произошли необходимые обновления, чтобы двигаться дальше», — размышляет звезда.

Актриса также рассказала, что больше не боится цифр в паспорте и воспринимает возраст как естественный этап жизни. По ее словам, с годами она обрела гармонию и ценности, которые помогают жить счастливой жизнью, и благодарна близким за поддержку и совместное создание комфортного мира.

На опубликованных фотографиях Хилькевич продемонстрировала новый стиль с дерзким рок-н-рольным образом: она появилась в безразмерной кожаной куртке и полупрозрачном платье с кружевными вставками, подчеркивая смелость и уверенность своего нового образа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.84
-1.12 91.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:26
Собака едва не сожгла дом пожарного
16:15
Отец забыл ребенка на трассе в Воронежской области
16:08
«Драйвер инвестиций»: Новак назвал долю энергетики в российском ВВП
16:00
Петербурженка устроила заплыв на лодке-тыкве
15:55
Движутся в сторону эскалации: итоги встречи глав минобороны НАТО
15:43
Путин назвал Запад ненадежными партнерами

Сейчас читают

Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео