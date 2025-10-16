«Суперфанатка Диснея»: женщина покончила с собой в тематическом парке

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 32 0

Однако не все так однозначно.

Фото: www.globallookpress.com/Marc Rasmus

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Radar Online: суперфанатка Диснея покончила с собой в тематическом парке

Женщина по имени Саммер Эквиц, известная как «суперфанатка Диснея», покончила с собой в тематическом парке Walt Disney World в Орландо. Об этом сообщает Radar Online,

Ранее в социальных сетях распространились ошибочные сообщения о том, что ее смерть произошла в результате несчастного случая. Однако офис шерифа округа Ориндж официально подтвердил, что Эквиц скончалась от множественных тупых травм. Судмедэксперт признал ее смерть самоубийством, хотя расследование продолжается.

«Это явное самоубийство. Информация о несчастном случае неверна», — сообщили правоохранители.

Пользователи социальных сетей выразили соболезнования семье погибшей, отметив, что подобные трагедии на территории парка, к сожалению, происходили и раньше.

«Печальная реальность в том, что парк уже не впервые становится местом подобных случаев. У них даже есть специальные брезенты, чтобы как можно быстрее скрыть происходящее от гостей», — написал один из посетителей

Эта трагедия произошла всего через неделю после другого несчастного случая в Диснейленде в Калифорнии, где 6 октября скончалась пожилая туристка после посещения аттракциона «Дом с привидениями». Ее смерть признали «медицинским инцидентом», не связанным с работой аттракциона.

Менее чем за месяц до этого, 17 сентября, в парке Universal Studios в Орландо 32-летний Кевин Родригес Завала погиб после катания на американских горках Stardust Racers. Причиной его смерти также стали множественные тупые травмы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.84
-1.12 91.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:05
В Белом доме сообщили о начале телефонного разговора Путина и Трампа
18:00
«Взаимная заинтересованность»: итоги встречи Лаврова и главы МИД Марокко
17:54
«Многое меняется»: Гурцкая о жизни с инвалидностью в современном обществе
17:41
Винодела раздавило прессом для отжима винограда на глазах у отца
17:37
В Санкт-Петербурге мужчина склонял детей к употреблению наркотиков и насиловал
17:34
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус с людьми

Сейчас читают

Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео