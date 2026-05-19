Без УЗИ и гистероскопии: в России разработали новый метод диагностики рака

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 39 0

При новом методе практически исключен ложноположительный результат.

В России разработали новый метод диагностики рака

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

РИА Новости: в России разработали новый способ диагностики рака эндометрия

Российские ученые разработали новый метод диагностики рака по анализу крови. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Российские ученые предложили альтернативу УЗИ и гистероскопии для обнаружения распространенных заболеваний матки — малоинвазивный анализ крови на основе поверхностно-усиленной рамановской спектроскопии (SERS)», — рассказали ученые Сеченовского университета

По словам экспертов, новый способ абсолютно безопасен. Кроме того, он позволяет с высокой точностью выявить полипы, гиперплазию и рак на ранних стадиях. Для анализа врачам достаточно взять у пациента небольшое количество крови — всего четыре миллилитра — из вены. После чего специалисты изучают полученный образец в лаборатории. Сначала они наносят его на специальную дорожку с наночастицами, а затем облучают лазером. В результате ученые видят количество определенных молекул. Их переизбыток говорит об отклонении, то есть наличии онкологии.

Ученые добавили, что этот метод более точно позволяет определить, есть ли у человека рак по сравнению с УЗИ и гистероскопией. Также у него больше шансов не дать ложноположительный результат.

Ранее врачи предупредили о скрытых симптомах рака яичников. Многие пациентки ошибочно принимают это заболевание за легкое недомогание. К признакам, требующим внимания, относят, в том числе, постоянное чувство распирания в животе, нерегулярные кровотечения и быстрое насыщение во время еды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
72.35
-0.78 84.07
-1.11
Венера включит денежный магнит: финансовый гороскоп для знаков зодиака на...

Последние новости

9:10
Силы ПВО за ночь сбили 315 дронов ВСУ над 19 регионами России
9:00
Как сдать теорию с первого раза: советы инструктора и новые правила экзамена на права в 2026 году
8:55
Самые опасные регионы: где аллергикам в России жить сложнее всего
8:42
Без УЗИ и гистероскопии: в России разработали новый метод диагностики рака
8:33
Мальчик или девочка? Лиза Моряк и Сарик Андреасян узнали пол третьего ребенка
8:24
Не плюй на пол, а то умрешь: 5 главных запретов в русской бане, о которых мы забыли

Сейчас читают

Летние каникулы у школьников в России начнутся раньше: что известно
Особняк за сотни миллионов рублей: Билан продал дом на Новой Риге
«Пацаны» идут на бойню: что нужно помнить перед финалом сериала
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео