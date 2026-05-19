Без УЗИ и гистероскопии: в России разработали новый метод диагностики рака

РИА Новости: в России разработали новый способ диагностики рака эндометрия

Российские ученые разработали новый метод диагностики рака по анализу крови. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Российские ученые предложили альтернативу УЗИ и гистероскопии для обнаружения распространенных заболеваний матки — малоинвазивный анализ крови на основе поверхностно-усиленной рамановской спектроскопии (SERS)», — рассказали ученые Сеченовского университета

По словам экспертов, новый способ абсолютно безопасен. Кроме того, он позволяет с высокой точностью выявить полипы, гиперплазию и рак на ранних стадиях. Для анализа врачам достаточно взять у пациента небольшое количество крови — всего четыре миллилитра — из вены. После чего специалисты изучают полученный образец в лаборатории. Сначала они наносят его на специальную дорожку с наночастицами, а затем облучают лазером. В результате ученые видят количество определенных молекул. Их переизбыток говорит об отклонении, то есть наличии онкологии.

Ученые добавили, что этот метод более точно позволяет определить, есть ли у человека рак по сравнению с УЗИ и гистероскопией. Также у него больше шансов не дать ложноположительный результат.

Ранее врачи предупредили о скрытых симптомах рака яичников. Многие пациентки ошибочно принимают это заболевание за легкое недомогание. К признакам, требующим внимания, относят, в том числе, постоянное чувство распирания в животе, нерегулярные кровотечения и быстрое насыщение во время еды.

