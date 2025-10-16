Путин: уровень газификации в России составляет более 75%

За последние пять лет в России проложены около ста тысяч километров сетей газораспределения, благодаря этому уровень газификации в стране приближается к 75%. Об этом на пленарном заседании VIII международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) заявил президент РФ Владимир Путин.

«Уровень газификации в России приближается к 75% и, безусловно, будет расти дальше, если быть более точным, 74,7 процента, и рост с 2019 года составил 6,1 процентных пунктов. Продолжается программа социальной газификации. За четыре года почти миллион домовладений в России получили доступ к трубопроводному газу», — отметил российский лидер.

Главная тема мероприятия — «Создавая энергетику будущего вместе». Среди его участников — государственные деятели, лидеры энергетических компаний, а также эксперты научных сообществ. Основная программа РЭН состоит из более 60 деловых мероприятий.

До этого российский лидер выступал на пленарных заседаниях РЭН семь раз: в 2017-2019 и в 2021–2024 годах.

Российская энергетическая неделя проходит в период с 15 по 17 октября в Москве. В ней принимают участие в том числе министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, генсек ОПЕК Хайсам Аль Гайс, министр нефти и минеральных ресурсов Египта Карим Бадави, а также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

На форуме представители деловых, научных, политических и экспертных кругов из разных стран поднимут актуальные проблемы и вызовы, которые стоят перед отечественным и глобальным топливно-энергетическим комплексом, обменяются мнениями о его тенденциях и перспективах сотрудничества в данной отрасли.

