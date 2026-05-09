Президент напомнил о стойкости солдат, матросов и офицеров, а также о самоотверженности участников народного ополчения, партизан и подпольщиков.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент России Владимир Путин во время парада на Красной площади в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне заявил, что подвиг народа СССР доказал силу преданности Родине и способность этого чувства объединять миллионы граждан. Прямую трансляцию праздничного мероприятия ведет 5-tv.ru.
По словам главы государства, в самые трудные периоды истории особенно ярко проявляются черты, которые принято связывать с русским характером и силой духа советского народа.
Путин отметил, что во время Великой Отечественной войны люди встали на защиту страны единым фронтом и показали, что верность Родине становится высшей правотой, способной сплотить общество.
«Того что называется русским характером и силой духа советского народа. Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для Отечества времена. Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине это высшая правота, способная сплотить миллионы людей», — отметил глава государства.
Российский лидер напомнил о стойкости солдат, матросов, офицеров, а также о самоотверженности участников народного ополчения, партизан и подпольщиков. Отдельно он отметил огромный вклад тыла, ученых, промышленности и работников села.
Путин подчеркнул, что фронт и тыл в годы войны были едины. По его словам, настоящий патриотизм, мужество и готовность народа к жертве возвышали его над врагом, давали силы и укрепляли веру в победу.
Президент также заявил, что победа была завоевана и выстрадана, а память о ней продолжает жить в семейных историях, сердцах детей, внуков и правнуков. Он отметил, что страна склоняет головы перед погибшими в боях, замученными в оккупации и плену, умершими от голода в блокадном Ленинграде, а также перед всеми, кто отдал жизнь за Родину и Россию.
На Красной площади в Москве официально стартовал парад Победы, посвященный 81-й годовщине подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Несмотря на изменения в формате (в этом году парад пройдет без демонстрации техники, а также без участия воспитанников кадетских корпусов, суворовских и нахимовских училищ. — Прим. ред.), торжественное шествие сохраняет масштаб, символическое значение и особую роль для всей страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин начал выступление на Красной площади.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 9 мая
- Министр обороны РФ поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы
- 9 мая
- Путин заявил, что рад отмечать 9 Мая в кругу друзей
- 9 мая
- Путин пожал руки участникам СВО после Парада Победы
- 9 мая
- Первая женщина Герой России на СВО смотрела парад рядом с Путиным в Москве
- 9 мая
- Речь Владимира Путина на Параде Победы: главное
- 9 мая
- Путин: нацисты, желавшие истребить народы СССР, не учли русский характер
- 9 мая
- «Мы дошли до Берлина»: автографы Победы на стенах Рейхстага
- 9 мая
- «Это высокая классика»: Самойлов о советских военных песнях
- 9 мая
- Путин: участники СВО противостоят агрессивной силе, поддерживаемой НАТО
- 9 мая
- В Москву на празднование 81-й годовщины Победы прибыли зарубежные делегации
Читайте также
87%
Нашли ошибку?