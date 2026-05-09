Путин: преданность Родине — высшая правота, которая способна сплотить миллионы

Президент напомнил о стойкости солдат, матросов и офицеров, а также о самоотверженности участников народного ополчения, партизан и подпольщиков.

Президент России Владимир Путин во время парада на Красной площади в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне заявил, что подвиг народа СССР доказал силу преданности Родине и способность этого чувства объединять миллионы граждан. Прямую трансляцию праздничного мероприятия ведет 5-tv.ru.

По словам главы государства, в самые трудные периоды истории особенно ярко проявляются черты, которые принято связывать с русским характером и силой духа советского народа.

Путин отметил, что во время Великой Отечественной войны люди встали на защиту страны единым фронтом и показали, что верность Родине становится высшей правотой, способной сплотить общество.

«Того что называется русским характером и силой духа советского народа. Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для Отечества времена. Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине это высшая правота, способная сплотить миллионы людей», — отметил глава государства.

Российский лидер напомнил о стойкости солдат, матросов, офицеров, а также о самоотверженности участников народного ополчения, партизан и подпольщиков. Отдельно он отметил огромный вклад тыла, ученых, промышленности и работников села.

Путин подчеркнул, что фронт и тыл в годы войны были едины. По его словам, настоящий патриотизм, мужество и готовность народа к жертве возвышали его над врагом, давали силы и укрепляли веру в победу.

Президент также заявил, что победа была завоевана и выстрадана, а память о ней продолжает жить в семейных историях, сердцах детей, внуков и правнуков. Он отметил, что страна склоняет головы перед погибшими в боях, замученными в оккупации и плену, умершими от голода в блокадном Ленинграде, а также перед всеми, кто отдал жизнь за Родину и Россию.

На Красной площади в Москве официально стартовал парад Победы, посвященный 81-й годовщине подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Несмотря на изменения в формате (в этом году парад пройдет без демонстрации техники, а также без участия воспитанников кадетских корпусов, суворовских и нахимовских училищ. — Прим. ред.), торжественное шествие сохраняет масштаб, символическое значение и особую роль для всей страны.

