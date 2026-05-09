«Держит страну как следует»: ветеран Семенов раскрыл содержание письма Путину
Участник Великой Отечественной войны вручил послание главе государства перед началом Парада Победы.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; Владимир Гердо/ТАСС; 5-tv.ru
Ветеран Кирилл Семенов передал Путину письмо со словами благодарности
Перед началом Парада Победы ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Семенов лично передал письмо президенту России Владимиру Путину. Как он рассказал в беседе с 5-tv.ru, в послании были слова благодарности за развитие страны.
«Мне хотелось выразить слова благодарности президенту. Он держит страну как следует. Экономика растет, армия всем необходимым обеспечивается. Страна развивается», — сказал он.
Семенов пока не знает, успел ли Путин прочитать его письмо, но уверен, что сделает это, как только вернется в свой кабинет.
Момент, когда президент России бережно убрал конверт во внутренний карман куртки, попал в объективы камер перед самым началом парада.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ветеран спецоперации и Герой России Леонид Рыжов тоже стал почетным зрителем Парада Победы на Красной площади. Он сидел по левую руку от Владимира Путина и даже успел пообщаться с президентом.
