«Держит страну как следует»: ветеран Семенов раскрыл содержание письма Путину

Светлана Стофорандова

Участник Великой Отечественной войны вручил послание главе государства перед началом Парада Победы.

Ветеран Кирилл Семенов передал Путину письмо со словами благодарности

Перед началом Парада Победы ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Семенов лично передал письмо президенту России Владимиру Путину. Как он рассказал в беседе с 5-tv.ru, в послании были слова благодарности за развитие страны.

«Мне хотелось выразить слова благодарности президенту. Он держит страну как следует. Экономика растет, армия всем необходимым обеспечивается. Страна развивается», — сказал он.

Семенов пока не знает, успел ли Путин прочитать его письмо, но уверен, что сделает это, как только вернется в свой кабинет.

Момент, когда президент России бережно убрал конверт во внутренний карман куртки, попал в объективы камер перед самым началом парада.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ветеран спецоперации и Герой России Леонид Рыжов тоже стал почетным зрителем Парада Победы на Красной площади. Он сидел по левую руку от Владимира Путина и даже успел пообщаться с президентом.

