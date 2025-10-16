«Секрет от матери»: бывший священник долгие годы насиловал мальчика-инвалида

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 21 0

Ребенок на тот момент переживал из-за смерти бабушки и отца.

Священник из США долгие годы насиловал мальчика-инвалида

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Guardian: Бывший священник из США долгие годы насиловал мальчика-инвалида

Марк Фрэнсис Форд, бывший католический священник, арестован по обвинению в систематическом сексуальном насилии над несовершеннолетним мальчиком-инвалидом*. Об этом сообщает The Guardian.

Инциденты происходили в период с 2004 по 2014 год в Новом Орлеане, где Форд, будучи священником, познакомился с жертвой через программу для молодежи с ограниченными возможностями «Особые дети Бога», соучредителем которой он являлся.

Согласно материалам уголовного дела, Форд воспользовался уязвимым положением ребенка, который переживал из-за смерти бабушки и отца.

«Форд начал показывать порнографию мальчику, у которого дегенеративное заболевание позвоночника, а также велел ребенку держать это в секрете от матери», — говорится в показаниях детектива.

После этого последовали многократные случаи изнасилования в доме потерпевшего.

Форд был задержан 25 сентября в Индиане и экстрадирован в Новый Орлеан, где ему предъявлены четыре обвинения в изнасиловании первой степени. Суд оставил его под стражей без права залога. Признание вины грозит бывшему священнику пожизненным заключением.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.84
-1.12 91.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:40
Умерла актриса фильма «Живи и помни» Татьяна Демурова
19:34
Личный альбом императрицы Александры Федоровны выставят на торги
19:29
Не только старики: почему все больше молодых людей страдают от болезней костей
19:26
«Секрет от матери»: бывший священник долгие годы насиловал мальчика-инвалида
19:21
США готовят рейды против Венесуэлы
19:15
«Как классно!» — Безруков исполнил мечту и выстрелил пушки Петропавловской крепости

Сейчас читают

Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео