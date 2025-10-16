«Напоминает Билли Айлиш»: МакSим о выступлении MONA в шоу «Битва поколений»

Певица MONA выступит в шоу «Битва поколений» на МУЗ-ТВ

Певица MONA и группа «Вирус!» примут участие в новом выпуске «Битвы поколений» на телеканале МУЗ-ТВ, который выйдет 18 октября в 17:00.

«Битва поколений» — масштабное шоу, в котором мэтры российской сцены вступают в музыкальную схватку с молодыми и амбициозными артистами. На этот раз на звездном ринге встретятся яркая представительница новой волны поп-музыки в стране MONA и легендарный коллектив из конца 1990-х — «Вирус!».

«Я думаю, что если бы у нас выходил фит с MONA, то это было бы какое-то лиричное вступление от MONA и разрывчик от «Вирус!», — высказался участник группы «Вирус!» Юрий Ступник, его слова приводятся в пресс-релизе МУЗ-ТВ.

MONA также поделилась мнением о своих коллегах по сцене.

«Группа „Вирус!“ очень часто играла на маминой радиостанции, где она была радиоведущей. „Ну, где же ручки?“ любимая песня моего детства», — призналась артистка.

Оценивать выступления музыкантов будет звездное жюри, в состав которого входит народный артист РФ Николай Басков, продюсер Яна Рудковская, певицы МакSим, MIA BOYKA, Юля Гаврилина, а также Ваня Дмитриенко. Именно они решат, кто выиграет это состязание и заберет заветный трофей. Ведущим этого баттла выступит харизматичный Константин Анисимов.

В раунде «Песня о любви» MONA исполнила свою лирическую композицию «Босая». Группа «Вирус!», в свою очередь, покорили публику и жюри своим хитом «Ты меня не ищи».

МакSим высказалась о певице MONA, сказав, что ее выступление «напоминает Билли Айлиш» — американскую артистку с особой манерой исполнения своих треков.

«Проблема была в том, что я не все слова могла разобрать. Это есть у большинства начинающих исполнителей. Это определенная манера, она сейчас модная, но я не всегда могу понять слова», — добавила МакSим.

В раунде «Кавер на оппонента» MONA исполнила кавер на трек своих соперников «Попрошу тебя», сделав его лирическим и наполнив новыми смыслами. Группа «Вирус!» исполнила песню MONA «Каренина», придав композиции уникальный стиль и звук.

«Ребята, это было очень круто! Это было настолько невероятно сильно, с таким надломом, с таким классным вокалом, который неожиданно подошел этой песне», — высказался Басков о выступлении группы.

Кто же одержит победу в этом музыкальном баттле? Итоги поединка телезрители узнают уже в эту субботу.

