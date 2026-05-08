Тепло уходит: какой будет погода в Москве 8 мая

Облачная погода, дождь и местами гроза ожидаются в столичном регионе в пятницу, 8 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, днем в Москве температура воздуха составит от 16 до 18 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до плюс 12.

В Московской области днем ожидается от 16 до 21 градуса тепла, ночью — до плюс 9.

Синоптики также прогнозируют западный и северо-западный ветер со скоростью 3–11 м/с. Атмосферное давление в течение дня составит 745–749 мм ртутного столба.

