Умерла актриса фильма «Живи и помни» Татьяна Демурова

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Артистка стала лауреатом театральной премии имени Собольщикова-Самарина.

Сколько лет было ушедшей из жизни актрисе Татьяне Демуровой

Фото: Нижегородский государственный академический театр кукол

Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова ушла из жизни в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно из сообщения Нижегородского академического театра кукол в соцсети.

Актрисе было 78 лет. Причины смерти не уточнялись. Прощальная церемония пройдет в храме святых апостолов Петра и Павла по улице Максима Горького в Нижнем Новгороде 17 октября.

Родилась Татьяна в Дзержинске 4 декабря 1947 года. Известно, что она окончила первый набор кукольного отделения Нижегородского театрального училища в 1965 году. Через два года, с 1967-го, Демурова начала служить в Горьковском театре кукол. Этому месту она посвятила 58 лет творческой карьеры.

В ходе своей деятельности актриса перевоплотилась в десятки запоминающихся образов, среди них были Фея в «Золушке», Лиса Алиса в «Золотом ключике», Херувим и Серафим в «Божественной комедии».

Также в 1986 году Демуровой присвоили звание «Заслуженная артистка РСФСР», а в 2009 году она стала лауреатом театральной премии имени Н. И. Собольщикова-Самарина. Годом ранее, в 2008-м, она снялась в фильме «Живи и помни», который был воспроизведен по повести писателя Валентина Распутина.

Коллеги артистки указывали на ее редкую скромность и душевное благородство. Долгие годы Демурова являлась преподавателем актерского мастерства в Нижегородском театральном училище имени Евстигнеева.

Ранее, писал 5-tv.ru, в возрасте 97 лет умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Кизюн.

