Ветеран Великой Отечественной войны Николай Кизюн умер в возрасте 97 лет

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

Мужчина принимал участие в парадах Победы и был лично знаком с Путиным.

Сколько лет было скончавшемуся ветерану ВОВ Николай Кизюну

Фото: Региональная общественная организация «Новосибирское землячество»

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Кизюн, множество раз принимавший участие в парадах Победы, ушел из жизни в возрасте 97 лет. Об этом в беседе с ТАСС рассказал адвокат Александр Зорин, который представляет интересы ветерана.

«Да, действительно, сегодня в 06:10 утра в больнице скончался», — отметил он.

Точная причина смерти Николая Кизюна пока неизвестна. По данным Общероссийского общественного движения «Ветераны России», указанным в Telegram-канале, мог умереть из-за сердечного приступа.

Как отметил адвокат, подзащитный сильно переживал по вопросу, который относится к судебной тяжбе его квартиры.

Известно, что Кизюна наградили орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Знамени и орденом Красной Звезды. Он был в звании генерала-полковника. Помимо этого, ветеран не раз участвовал в парадах Победы на Красной площади, ему жал руку президент России Владимир Путин.

Ранее, писал 5-tv.ru, умер композитор популярных треков из теленовелл Патрик Даймон.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.84
-1.12 91.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:48
Путин внес договор на ратификацию о стратегическом сотрудничестве с Венесуэлой
11:37
Стоимость ОСАГО в среднем по стране вырастет на 15%
11:25
Глава ФСБ РФ обвинил Британию в множественных срывах урегулирования конфликта на Украине
11:12
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Кизюн умер в возрасте 97 лет
10:55
Турецкие врачи попросили оплату почкой за спасение жизни британского туриста
10:41
«Защищаем свои интересы»: Индия ответила на заявления об отказе от нефти из РФ

Сейчас читают

Кобахидзе вслед за Алиевым отказался от встречи с председателем ОБСЕ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео