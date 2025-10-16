Ветеран Великой Отечественной войны Николай Кизюн умер в возрасте 97 лет

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Кизюн, множество раз принимавший участие в парадах Победы, ушел из жизни в возрасте 97 лет. Об этом в беседе с ТАСС рассказал адвокат Александр Зорин, который представляет интересы ветерана.

«Да, действительно, сегодня в 06:10 утра в больнице скончался», — отметил он.

Точная причина смерти Николая Кизюна пока неизвестна. По данным Общероссийского общественного движения «Ветераны России», указанным в Telegram-канале, мог умереть из-за сердечного приступа.

Как отметил адвокат, подзащитный сильно переживал по вопросу, который относится к судебной тяжбе его квартиры.

Известно, что Кизюна наградили орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Знамени и орденом Красной Звезды. Он был в звании генерала-полковника. Помимо этого, ветеран не раз участвовал в парадах Победы на Красной площади, ему жал руку президент России Владимир Путин.

