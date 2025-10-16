Итоги телефонного разговора: Путин и Трамп договорились о встрече в Венгрии

Путин и Трамп договорились о встрече в Венгрии в ходе телефонного разговора

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в Будапеште. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

Президенты России и США провели длительный и содержательный разговор. Они обсудили украинский кризис, «великое» урегулирование ситуации на Ближнем Востоке, а также наметили ряд встреч.

Трамп сообщил, что представители Москвы и Вашингтона встретятся уже на следующей неделе, а следом за этим событием состоится и его встреча с Путиным.

«Мы договорились, что на следующей неделе состоится встреча наших высокопоставленных советников. Первоначальные встречи со стороны Соединенных Штатов будут возглавляться государственным секретарем Марко Рубио вместе с другими лицами, которые будут назначены. Место проведения встречи подлежит определению. Затем президент Путин и я встретимся в согласованном месте — Будапеште, Венгрия», — написал глава Белого дома в публикации.

Трамп также добавил, что завтра у него состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам президента США, он обсудит сегодняшний телефонный разговор с украинским коллегой.

«Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор позволил достичь значительного прогресса», — заключил он.