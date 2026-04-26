В Екатеринбурге обнаружили тело шестилетней девочки

Андрей Черненко
Возбуждено уголовное дело.

В Екатеринбурге обнаружили тело шестилетней девочки. По предварительным данным, она облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса, и выпала из окна, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального Следственного комитета Александр Шульга.

По его словам, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Предварительная версия: девочка осталась в комнате без присмотра взрослых, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна. Сейчас следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых уточнил, что семья девочки полная и благополучная, не состояла на учете в органах профилактики. В момент происшествия мать находилась на кухне и готовила еду. Вероятно, девочка осталась в комнате одна.

Прежде в подмосковных Люберцах случайные прохожие спасли двухлетнего ребенка, выпавшего из окна. Малыш сорвался с окна дома в поселке Октябрьский и приземлился на козырек подъезда. Очевидцы среагировали мгновенно. Один из мужчин забрался на навес и передал ребенка второму спасителю, который подхватил его внизу.

Последние новости

23:06
Умер каскадер и актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Пангаев
22:56
Лавров сравнил Зеленского с Моськой из басни Крылова
22:38
В Екатеринбурге обнаружили тело шестилетней девочки
22:18
Умер заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов
22:06
«Никаких справок!» — Бледанс предложила запретить детям «косить» от субботников
21:45
Захарова отправила Каллас на чемпионат по поросячьему визгу

Сейчас читают

Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Живая непредсказуемая торпеда: почему барракуды опаснее акул
Зеленый щит: ученые превратили пустыню в плодородную почву за десять месяцев

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео