В Подмосковье выпал снег

В воскресенье в Московской области выпал снег, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«К 21 часу снег проник и в Московскую область — его отметили метеостанции Павловского Посада и Наро-Фоминска, причем довольно интенсивный — видимость в снеге составляет четыре километра», — написал Леус в Telegram-канале.

Синоптик также предупредил, что 27 апреля в Москве и области пройдут сильные дожди, которые могут перейти в мокрый снег, а местами и в обычный снег. Ветер будет сильным и порывистым.

Синоптики, как сообщал 5-tv.ru, уже делали предварительный прогноз на майские праздники. Согласно данным Александра Ильина, в Москве температура в этот период должна подняться до +9…+11 градусов, а в Подмосковье — до +7…+12 градусов. Однако Ильин отметил, что погодные условия могут измениться ближе к датам праздников.

