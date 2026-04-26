Лавров сравнил Зеленского с Моськой из басни Крылова

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 35 0

Глава МИД РФ отреагировал на желание главы киевского режима на немедленное определение даты вступления Украины в Евросоюз.

Лавров сравнил Зеленского с Моськой из басни Крылова

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил действия президента Украины Владимира Зеленского с поведением Моськи из басни Ивана Андреевича Крылова «Слон и Моська».

«Есть басня у нас такая — Иван Андреевич Крылов, „Слон и Моська“, по-моему, она называется <…> При всех фактах, которые характеризуют этого персонажа (Зеленского. — Ред.), он, конечно, для себя принял какое-то решение. Хочет, видимо, возглавить европейское военное образование», — сказал Лавров в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что Зеленский настойчиво требует немедленного определения даты вступления Украины в Евросоюз. По мнению Лаврова, это попытка включить в ЕС страну с откровенно нацистским режимом, который запретил русскую культуру и каноническую православную церковь.

Прежде Лавров иронично высказался о руководстве Евросоюза. Спокойствие — вот что испытывает министр иностранных дел России, наблюдая за тем, как Евросоюзом управляют такие политики, как глава европейской дипломатии Кая Каллас.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:06
Умер каскадер и актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Пангаев
22:56
Лавров сравнил Зеленского с Моськой из басни Крылова
22:38
В Екатеринбурге обнаружили тело шестилетней девочки
22:18
Умер заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов
22:06
«Никаких справок!» — Бледанс предложила запретить детям «косить» от субботников
21:45
Захарова отправила Каллас на чемпионат по поросячьему визгу

Сейчас читают

Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Живая непредсказуемая торпеда: почему барракуды опаснее акул
Зеленый щит: ученые превратили пустыню в плодородную почву за десять месяцев

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео