У двухлетней туристки случился отек мозга после купания в бассейне

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 38 0

Маленькая девочка оказалась в критическом состоянии.

Отек мозг после купания

Фото: www.globallookpress.com/Marios Lolos

Двухлетняя британская туристка Матильда попала в больницу с отеком головного мозга после купания в бассейне с дядей на острове Родос в Греции. Об этом сообщает портал Dimokratiki.

По информации источника, инцидент произошел 14 октября в отеле «Лардос». Девочка находилась под присмотром родственника, однако во время купания была обнаружена без сознания на дне бассейна. Первым помощь оказал британский врач, отдыхавший на курорте, однако спасти ребенка на месте не удалось.

Служба неотложной помощи оперативно госпитализировала Матильду. В больнице врачи диагностировали у нее обширный отек головного мозга. Девочка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, специалисты опасаются, что мозг мог прекратить полноценное функционирование.

Записи с камер видеонаблюдения показали, что ребенок оставался под водой более десяти минут, частично скрытый надувным шаром, что затруднило своевременное обнаружение.

После случившегося полиция арестовала 44-летнего дядю девочки и менеджера отеля. Им предъявлены обвинения в халатности и нарушении правил обеспечения безопасности на территории отеля, что может повлечь за собой судебное разбирательство и ужесточение требований к гостиничным бассейнам на курортах.

