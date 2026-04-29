Силуанов: бюджет должен иметь запас прочности при любых ценах на нефть

Глава Минфина выступил перед молодежью в рамках федерального просветительского марафона «Знание».

Цены на нефть в контексте российского бюджета сегодня обсуждают в рамках федерального просветительского марафона «Знание».

Выступая перед молодежью, глава Минфина Антон Силуанов рассказал о рациональном подходе нашего государства. Министерство просчитывает ситуацию на случай более низких цен.

Кроме этого, в нашей стране есть отрасли, которые со временем могут компенсировать зависимость бюджета от нефтегазовых доходов.

«Рынок ограничен проходом через Ормузский пролив. Но что будет завтра? Что будет, если страны ОПЕК будут не скоординированно проводить общую политику, а будут осуществлять производство и добычу нефти столько, сколько есть производственных мощностей, сколько хотят. Соответственно, цены пойдут вниз. И что будет с нашим бюджетом? А наш бюджет должен иметь соответствующий запас прочности, и мы определили этот период не менее чем трехлетний», — заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Метеорный поток денег: финансовый гороскоп для знаков зодиака на май 2026

Последние новости

18:07
Валю Карнавал нарвалась на скандал в Казахстане: певице пришлось оправдываться
18:01
Собрались на шашлыки? Вот что обязательно нужно взять с собой на природу
18:00
Не позвали на шашлыки: как провести майские праздники в городе
17:52
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке серии терактов в Крыму
17:45
После холодных ночей — тепло? Какая погода ждет москвичей на майских праздниках
17:38
«Бесчеловечная мясорубка»: Захарова о насильственной мобилизации на Украине

Сейчас читают

Масштабный раздор Киева с Израилем прогнозирует востоковед
Эликсир молодости: биологи нашли способ замедлить старение сердца
Смертельная сладость: кардиологи по всему миру бьют тревогу из-за газировки
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео