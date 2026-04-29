«Бесчеловечная мясорубка»: Захарова о насильственной мобилизации на Украине

|
Евгения Алешина
Киевский режим старается всеми способами затянуть конфликт с Россией.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Anastasiia Smolienko; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Насильственная мобилизация граждан на Украине превратилась в настоящую бесчеловечную мясорубку. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий» на брифинге.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский регулярно на протяжении последних лет продляет и военное положение, и насильственную мобилизацию, и ведет ее еще более бесчеловечным способом, нежели ранее. Она действительно превратилась в по-настоящему убийство, в мясорубку для граждан Украины и всего дееспособного населения этой страны», — сказала дипломат.

При этом киевский режим желает продолжить эту бойню и старается всячески затянуть конфликт, о чем Россия периодически заявляет. Тот факт, что Зеленский продлил военное положение в стране, говорит о том, что он не желает заключить военный мир, подчеркнула Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова отправила главу евродипломатии Каю Каллас на чемпионат по поросячьему визгу. Заявления европейского политика отражают ее уровень знаний школьной программы, отметила Захарова.

Так, Каллас заявляла, что Россия за последние 100 лет якобы напала на более чем 19 стран. Позже она повторила этот тезис, добавив, что Россия совершила «нападения» на несколько десятков стран, включая государства Африки. Официальный представитель МИД РФ не раз отмечала низкое качество знаний у Каллас. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.69
-0.12 87.59
-0.29
