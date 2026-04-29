Эксперимент на 17 миллионов: семья рискует попасть в долговую яму из-за домашнего майнинга

Абсурдная история произошла в Петербурге. Там эксперименты с домашним майнингом на 180 тысяч рублей могут вогнать многодетную семью в долги на 17 миллионов. Как такое возможно — разбиралась корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

Поэкспериментировал с криптой на 17 миллионов! Из-за бытового майнинга многодетный отец Владислав теперь может лишиться семейного бизнеса. Налог оказался в 209 раз больше, чем прибыль от добычи цифровой валюты.

«Майнингом я занимался около полугода. За этот период я намайнил и получил доход чуть больше 180 тысяч рублей. Этот доход я задекларировал как физическое лицо и отправил эти данные в налоговую», — рассказал предприниматель Владислав Михалев.

Вот только Владислав еще и индивидуальный предприниматель — производит детскую мебель, платит налоги по упрощенной схеме. Что для майнинга как раз не предусмотрено законодательством. Это и стало решающим аргументом для налоговой: взялся за крипту — плати по общим правилам. И под полное налогообложение попадает не только майнинговый доход, а весь доход предпринимателя.

«Это означает доначисление налогов на сумму в десятки миллионов рублей. Таких денег у меня нет, это означает полное закрытие производства и потерю мной и моей семьей того, что мы строили больше десяти лет», — добавил Михалев.

Все по закону планировал сделать и москвич Алексей. Приобрел машинку для майнинга, за пять месяцев заработал 95 тысяч рублей. Задекларировал. И тоже получил письмо о снятии упрощенного режима налогообложения. Доначисление на весь оборот фирмы — больше 13 миллионов.

«Любой человек может приобрести себе майнер, один, и, не превышая лимит в шесть тысяч киловатт, может заниматься майнингом. А почему индивидуальный предприниматель это не может?» — задается вопросом индивидуальный предприниматель Алексей Трофимов.

Юристы видят здесь явный пробел в законодательстве. Ведь если не нарушать границу по потреблению энергии — те самые шесть тысяч киловатт в час — то можно добывать криптовалюту как физическое лицо с обычной налоговой ставкой. Все, что масштабнее, — уже майнинг-предпринимательство с повышенным налогообложением. Но инспекторам юридическое двуличие явно не по душе: раз есть ИП, то оно распространяется на все доходы.

«Получается так, что налоговая смотрит на всю выручку — на все, что было намайнено и так далее, — и все это попадает под основную систему налогообложения. Соответственно, на круг получаем гигантские налоги, которые не потянуть среднему и маленькому предпринимателю», — пояснил финансист, трейдер Дмитрий Царьков.

При этом правила едины — и для криптомагнатов, и для домашних экспериментаторов. В этом эксперты и видят основную проблему.

«Распространение текущих норм законодательства на лишение упрощенки тех, кто просто несколько раз поэкспериментировал с добычей цифровой валюты, является незаконным. Особенно для тех, кто включил машинку буквально пару раз и получил какой-то мизерный — два-три процента — доход за весь налоговый период», — считает член экспертного совета рабочей группы по законодательному регулированию криптовалют Госдумы РФ Михаил Успенский.

Отстаивать свои права на упрощенный режим налогообложения предпринимателям с большой вероятностью теперь придется в суде. И таких процессов будет немало — прогнозируют юристы. Ведь «письма счастья» от налоговой получили уже десятки майнеров по всей стране.

«Мы находимся, можно сказать, в начале пути регулирования всей этой отрасли. Регулирования, основанного прежде всего на соблюдении энергетического законодательства», — отметил эксперт по информационной безопасности Игорь Бедеров.

Поэтому эксперты предлагают доработать законодательство: проложить границу между бытовыми и промышленными майнерами не только киловатт-часами, но и другими обстоятельствами, а также позволить предпринимателям добывать крипту как физическим лицам, если майнинг не выходит за границы допустимого. Возможно, это мотивирует криптоэкспериментаторов выйти из тени и платить налоги без страха остаться должниками.

