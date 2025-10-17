«Крестоносец» из Уфы рассказал, почему ударил пассажира в автобусе

Пассажир автобуса из Уфы стал звездой соцсетей

Продолжение громкой истории «крестоносца» из Уфы. Так в западных соцсетях прозвали парня, который дал жесткий отпор пьяному дебоширу в автобусе. Ролики с ним набрали десятки миллионов просмотров. Восхищение вызвал не столько поступок россиянина, сколько его уверенность в себе. Сегодня парень наконец-то вышел на связь, чтобы объяснить свой поступок.

«Я еду домой в автобусе в наушниках, сзади слышу что кто-то кого-то посылает, „женщина, идите куда подальше“, точно не помню. И в один момент мне прилетает сильный удар в спину. Ну, думаю, с кулака. Я шоке поворачиваюсь, снимаю наушники, и мужчина мне говорит „ду ю спик инглиш“. Я в недопонимании, что мне делать в такой ситуации. Мужчина разговаривает со мной на английском, затем нагибается ко мне и начинает угрожать. Я не хотел схлопотать второй удар, поэтому подействовал на опережение», — рассказал «крестоносец» Данис.

Дело в том, что аудитория разделилась на два лагеря. Одни горячо поддерживают Даниса, а другие осуждают. Тем, кто хоть немного разбирается, сразу стало понятно, что он профессионально занимается единоборствами, и не должен был распускать руки в общественном транспорте.

Как рассказал сам кикбоксер, ничего страшного с пьяным дебоширом не произошло и он на своих ногах покинул поле битвы. Будет ли он подавать заявление в полицию — пока неясно. Впрочем, это тот случай, когда внимание правоохранительных органов могут привлечь оба героя истории.

