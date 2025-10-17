Импортозамещенный самолет МС-21 планируют поднять в небо в октябре

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

В данный момент воздушное судно проходит проверки в летно-испытательном комплексе.

Когда поднимут в небо импортозамещенный самолет МС-21

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Импортозамещенный пассажирский самолет МС-21 может подняться в небо до конца октября текущего года. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в Государственной думе во время заседания комитета по бюджету и налогам. Его слова передал ТАСС.

«В этом месяце мы планируем поднять первый импортозамещенный уже полностью МС-21», — отметил Алиханов.

До этого Алиханов сообщал, что самолет состоит на проверке в летно-испытательном комплексе. Лайнер начнет проходить программу летных испытаний в ближайшее время.

Полностью отечественный проект — МС-21 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, который должен прийти на замену Ту-154 и семейству Ту-204 на российском рынке. Также он может стать альтернативным вариантом самолетам зарубежного производства. МС-21 будет перевозить пассажиров, багаж и грузы на внутренних и международных авиалиниях.

Самолет сможет летать на расстояния до 5,1 тысяч километров. К тому же лайнер может получить дальнемагистральную версию.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Ростех» начнет серийное производство самолетов МС-21, Sj-100 и Ил-114 в 2026 году.

