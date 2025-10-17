People: Женщина выдавала своего сына за больного раком и собирала деньги на лечение

Австралийка выдавала своего сына за больного раком ребенка и собирала тысячи долларов на его лечение. Об этом сообщает People.

Мать одиночка, 45-летняя Мишель Бодзар, месяцами убеждала окружающих, что ее шестилетний сын умирает от злокачественной опухоли глаз. Она побрила ему голову, забинтовала тело и даже посадила мальчика в инвалидное кресло, чтобы он выглядел убедительнее на фотографиях.

На опубликованных в интернете снимках ребенок выглядел больным, а мать умоляла людей помочь оплатить дорогостоящее лечение. За считанные недели ей удалось собрать около семи тысяч долларов (553 тысяч рублей) от местных жителей.

«Мне невыносимо видеть, как ты проходишь через это… ты кричишь от боли, когда принимаешь лекарство, а твое тело горит… Я сделаю все, чтобы избавить тебя от страданий», — написала женщина в одном из постов в социальных сетях.

Но за ее слезливыми словами скрывалась ложь. Как выяснила полиция, мальчик никогда не обращался к врачам и не проходил никакого лечения. Более того, женщина убедила самого ребенка, что он болен, причинив ему серьезную психологическую травму.

«Наше расследование подтвердило, что ребенок не получал медицинской помощи. Мы считаем, что выдуманная болезнь нанесла значительный и серьезный вред ребенку и его брату или сестре», — отметили в правоохранительных органах.

Бодзар арестовали в декабре 2024 года. Ей предъявили десятки обвинений, включая мошенничество и причинение вреда несовершеннолетнему. В четверг, 16 октября, она выступила по видеосвязи из женской тюрьмы и признала себя виновной по 11 пунктам — среди них десять эпизодов мошенничества. Остальные обвинения прокуратура сняла после заключения сделки.

На судебном заседании женщина сохраняла полное спокойствие — пока не произнесла слова признания. После этого она закрыла лицо руками и расплакалась.

Муж Бодзар, Бен Миллер, который первоначально также проходил по делу, был полностью оправдан в начале года. Теперь мать останется под стражей до вынесения приговора, запланированного на конец ноября.

