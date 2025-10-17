Ночной визит кошки обернулся для британца шестью операциями

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Домашние любимцы таят в себе много опасностей.

Чем опасен укус кошки и что делать, если она укусила

Фото: 5-tv.ru

Mirror: Ночной визит кошки обернулся для британца шестью операциями

Житель Лондона Дэн Перри оказался на больничной койке после того, как ночью в его дом забралась чужая кошка и укусила его, когда он попытался вынести животное на улицу. Безобидный, на первый взгляд, укус обернулся глубокой инфекцией и серией операций. Об этом сообщает Mirror.

По словам мужчины, сначала он не придал значения происшествию, но уже через несколько часов заметил, что рука сильно опухла и начала болеть. Врачи диагностировали опасное заражение тканей, которое быстро распространялось.

«Я получил антибиотики в течение нескольких часов и немедленно обратился в отделение неотложной помощи, но этого оказалось недостаточно. Инфекция продолжает распространяться — мне предстоит шестая операция», — рассказал Перри.

Мужчина предупредил пользователей соцсетей, что кошачьи укусы гораздо опаснее, чем кажется

«Кошка прокалывает кожу и проталкивает бактерии глубоко внутрь, а потом зуб, выходя, как бы „высасывает“ их обратно — из-за этого инфекция попадает в ткани», — объяснил он.

После публикации его рассказа в TikTok другие пользователи начали делиться своими историями. Один поделился, что после укуса кошки провел два дня в больнице с заражением крови, другой вспоминал, как врачи едва спасли ему руку.

В ветеринарной сети VCA Animal Hospitals поясняют, что кошачьи укусы часто приводят к флегмоне и даже сепсису, если не обратиться за помощью в течение 24–48 часов. Медики советуют немедленно промывать рану под проточной водой не менее пяти минут и обращаться к врачу, даже если повреждение кажется незначительным.

Теперь Дэн Перри надеется, что его история станет предостережением для других.

«Если вас укусила кошка — не ждите, пока станет хуже. Я бы хотел, чтобы кто-то сказал мне это раньше», — написал он.

